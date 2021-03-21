撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-03-21 11:00

無巧不成書，近期的《魔龍王國》與《花木蘭》一樣，由亞洲元素貫穿整部作品，不過，故事的舞台就變成東南亞。這次，迪士尼特地請來《我的超豪男友》編劇林愛黛執筆《魔龍王國》，讓亞裔族群非常期待。

《魔龍王國》未能擺脫傳統套路，刻板地講述部落公主在父親的指導下成長，最後成功接棒的童話故事。（《魔龍王國》劇照）

如今，迪士尼的公主電影愈來愈難拍。大眾對女性議題的認識愈來愈深，也愈來愈顯出迪士尼在這個領域的尷尬。他們引以為傲的公主系列，有不少家喻戶曉的角色形象都很刻板，甚至有些偏頗。

《魔龍王國》講述女兒在父親的指導下成長，最後成功接棒的故事，意識形態保守。《魔雪奇緣》中任性的公主反而不斷地質疑，慢慢發現了自己的價值。她們沒有變成聽話的繼承者，反而勇敢追求自我。

不過，《魔龍王國》戳中了今天世界的癥結。同宗的五個部落因為各種利害關係而互相攻擊，這是一種現實的縮影。只可惜電影提出了問題，卻無法解答。最後編劇只能用很幼稚的方法，通過宗教般的「信任」讓彼此走向和解。動畫該不該告訴小朋友，現實世界中的溝通無比困難，消除誤會的過程無比漫長？《魔龍王國》難免走向了輕描淡寫……（節錄）

上文節錄自第256期《香港01》周報（2021年3月15日）《《魔龍王國》平權意識保守 亞裔身份陷泥沼》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

256期《香港01》周報精選內容：

標準不一 指引不清 長者應否接種新冠疫苗？

正視「再工業化」錯誤 帶領「香港製造」重生

區塊鏈鑄藏品 顛覆拍賣市場 數碼藝術狂熱 投機泡沫破滅?

婚戀網站方興未艾 印度告別「盲婚啞嫁」時代？

乘勢而起 華語樂壇進入「人人直播」年代