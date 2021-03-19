撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-03-19 16:50

因應「非同質化代幣」（non-fungible token，NFT）炒風熾熱，發售NFT作品的藝術家收入大增，有些創作者更一夜致富。然而，部份藝術家卻漸漸發現，暴富背後須付上沉重的代價。法國光影藝術家Joanie Lemercier上月中Lemercier在網誌宣布，取消原定於Nifty Gateway的第二次加密藝術品拍賣：「考慮到耗費龐大和不必要的電力，我決定取消拍賣，直到問題解決為止。」

有些藝術家決意與加密藝術保持距離。立體藝術家Douglas Copeland揚言：「我永遠不會參與以太坊（Ethereum）NFT和加密藝術。考慮到氣候變化的速度，以及考量到道德原則，我拒絕參與其中。」電玩藝術家社群網站ArtStation月初宣布擬開啟NFT交易市場，眾多藝術家聲討，甚至威脅刪除帳號，最終網站致歉及撤回決定。

為了維持區塊鏈去中心化，「挖礦」過程需要大量運算能力，卻令它變成耗費能源的「吃電巨獸」。（Getty Images）

加密碼如巨獸 耗費資源運算

目前，大部份NFT使用以太坊區塊鏈，它像比特幣能處理加密貨幣交易，更可以執行智能合約（smart contracts），供藝術家確立NFT轉手費抽成。而且，它是僅次於比特幣的第二大區塊鏈平台，有較成熟的開發者社群，相對可靠穩定。比特幣和以太坊區塊鏈依賴的運作機制「工作量證明」（Proof of Work，PoW）的耗電量龐大。據加密貨幣耗能追蹤網站Digiconomist估算，以太坊每年耗電量多於冰島全國，略低於愛爾蘭 。

儘管無法否認以太坊嚴重耗能，但NFT交易市場SuperRare行政總裁John Crain也嘗試辯護，指區塊鏈交易量不能直接與碳排放量掛鈎。他解釋，以太坊就像一架飛機，不論有多少加密藝術家乘坐，起航就要消耗能量。藝名Sirsu的藝術家Ameer Carter指出，現時有關NFT的環保爭議主要分成兩派，一派批評在區塊鏈上「鑄造」（mint）NFT極不環保；另一派主張不應該指摘藝術家，因為他們鑄不鑄造NFT，區塊鏈系統本身都要處理其他交易。Carter去年夏天在朋友介紹下進入NFT圈子，他認為批評不環保一派可能是對的，只是現時有點過火：「作為鑄造者，我們不需要因無能為力而太過沮喪。」

何況，Carter提醒，實體印刷和運輸藝術品一樣消耗能源：「賣出一件鑄造的藝術品，對比賣出一千張實體印刷品—將它們運到一千個不同銷售點，再運到一千個不同的住宅，（碳排放）或者相若，或者不是，坦白說我現時不太有興趣去計算。」

雖然NFT藝術品有其環保爭議，但有NFT藝術家指出，銷售傳統實體藝術品或紀念品，生產和運輸同樣有其碳排放。（Reuters）

押幣取代挖礦 減省能源排放

早已意識到問題所在的以太坊，其實一直進行「以太坊2.0」升級計劃，以「權益證明」（Proof of Stake，PoS）取代「工作量證明」。「驗證者」（validators）抵押一定數量以太幣來換取認證交易權，估計可減少99%以太坊耗電量。加密藝術收藏家及顧問Fanny Lakoubay指出，現時已有其他區塊鏈使用權益證明，例如Cardano及Avalanche，但是，它們規模較小，成立時間較短，對藝術家和買家未具足夠吸引力。

據以太坊透露，升級2.0將分為三部曲，預計2022年完成。 然而，計劃本身沒有明確死線，一些環保人士已經開始失去耐性。加密貨幣耗能追蹤網站Digiconomist創辦人Alex de Vries質疑：「他們自2014年起就宣稱會轉型至權益證明。但我一直懷疑這時間表能否兌現，因為過去幾年他們都未達標。」

NFT藝術家Beeple承諾，其作品將會全部是碳中和甚至負排放。圖為Beeple的NFT畫作《Everydays-The First 5000 Days》，近日在佳士得拍賣行（Christie's）以6,930萬美元高價成交。（Christie's；Reuters）

不少賣出了NFT作品的藝術家，現時需要買「贖罪券」來彌補「罪過」。歌手Grimes上月底賣出約500多萬美元的NFT作品，部份收益捐予Carbon180，一間主張以碳移除及封存技術（carbon removal and storage）應對全球暖化的非牟利組織。

上周在佳士得（Christie's）拍賣NFT作品創下天價的藝術家Beeple承諾會作「碳補償」，投資減碳環保項目來「抵銷」過往的碳排放。開放地球基金會（Open Earth Foundation）行政總監Martin Wainstein向科技媒體Gizmodo透露，其機構正使用Digiconomist、Offsetra和Clean Coins的數據，協助Beeple計算其作品的碳足迹，並透過減碳公司Creol進行碳補償。

（節錄）

上文節錄自第256期《香港01》周報（2021年3月15日）《「吃電巨獸」助一夜致富 藝術家買「贖罪券」懺悔》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

256期《香港01》周報精選內容：

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