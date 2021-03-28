撰文： 李美 最後更新日期： 2021-03-28 16:31

「復仇者聯盟」曲終人未散，拍過多齣Marvel巨製的億萬大導羅素兄弟，與「蜘蛛俠」湯賀蘭再度攜手，為Apple TV+串流平台炮製新作《迷途羔羊》（《Cherry》）。 導演及演員都銳意轉型，片中主角起伏跌宕的經歷，對台前幕後來說都甚具挑戰性。可惜，導演似乎信心不足，以炫技場面充撐，以致電影華而不實，但主角卻成功通過演技考驗。

「蜘蛛俠」湯賀蘭卸下英雄人物的光環，飾演飽受創傷後遺症折磨而染上毒癮的退役軍人，演技爐火純青。（電影劇照）

「反英雄」正是電影一大噱頭，演慣英雄式人物「蜘蛛俠」的湯賀蘭，在新片豁出去，演繹一位飽受創傷後遺症（PTSD）折磨的退役軍人，故事的時間線橫跨近二十年，對演員來說無疑具一定難度。

《迷途羔羊》的劇情及角色都為觀眾帶來新鮮感，演員也成功告訴大家，沒有被英雄光環綁手綁腳。（電影劇照）

本片沒有浪漫化戰爭行為，湯賀蘭並非什麼英雄，而是有血有肉的凡人，退伍生活比戰場更加折騰。可惜導演手執一副好牌，可惜卻不懂駕馭。電影的拼貼感異常濃烈，不斷「參考」其他經典電影，如軍訓生活就像翻版《烈血焚城》，軍旅生涯則似《現代啟示錄》，戰後歸來的慘況也令人聯想到《第一滴血》系列，最後沉淪毒海的經歷則如《迷上癮》及《迷幻列車》……（節錄）

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《《迷途羔羊》演員脫胎換骨 導演炫技失手》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】 動一場特區治理大手術 從清除「房地產癌」開始

把握疫下契機 推動醫療科技產業化

電動車十年目標僅達一成 暴露政府三大施政弊端

香港開埠180年 回溯時代變遷

植物奶經濟來了？ 素食與環保趨勢夾擊美國奶農

山客爆林踩線 山野不復原貌 行山風氣熾熱 新手湧現垃圾遍野