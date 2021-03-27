撰文： 董秀生 最後更新日期： 2021-03-27 10:00

疫情持續一年，大大影響市民的社交生活，長時間在家辦公、限制聚餐，康體場所紛紛關閉，文娛活動大大減少，更不能像往常一樣外遊，於是，民眾都將目光投向郊野，掀起了一陣行山熱。行山客爆升，令人關注郊野安全和公德的問題。一些行山人士不重安全、不顧公德，輕則惹人討厭，重則樂極生悲。對此，政府應加強宣傳和懲戒，市民也應自我警惕。

談到疫下行山熱，香港旅行遠足聯會（旅聯）主席周國強向《香港01》表示，港人熱愛行山非始於今日。自上世紀七、八十年代起，伴隨郊野公園設施日益完善，港人漸漸開始喜愛行山，近年人口老化，退休人士喜歡行山消磨時間、強健體魄，也令行山客的數目增多。與此同時，互聯網興起，許多網頁和流動應用程式（App）都介紹遠足路線，方便人們瀏覽。另外，內地人也喜歡來港行山，特別是廣東省，尤其深圳的居民，每每在周六、周日過來香港。去年開始，疫情令內地人未能來港，但本地人卻齊齊出動，大家不能外遊，又覺得山間空氣好、不易感染疫症，於是就去行山。

行山愛好者阿楊說：「登山避疫，古已有之，東漢的桓景已這樣做。2003年沙士（SARS）肆虐，許多人都行山，到今次新冠疫情，行山客也增加不少。」2003年沙士疫情期間，許多人戴着口罩燒烤、行山，造就了行山文化。據漁農自然護理署的數據，該年郊野公園錄得1,220萬人次遊覽。「沙士疫情過後，行山的人有所減少，不過，有些人自此養成習慣，行山的人還是比疫情前多。今次新冠疫情相信也是如此。」他說。

疫情期間，市民未能出境外遊，都將目光投向郊野，掀起一陣行山熱。（歐嘉樂攝）

行山成了時下的熱門話題，據媒體報道，山頭也確是人頭湧湧。「去年3月開始人多，應該多了一倍，若加上較簡單的路線，恐怕還不止一倍。一些輕鬆的短程路線，甚至會祖孫三代一起行。」周國強透露。

行山隊本地遊叫停

漁護署的數據又如何呢？去年疫情爆發期間，郊野公園的遊客有1,200萬人次，較諸2019年增加了80萬人次，數字與2003年的1,220萬人次相若。然而，細看歷年數據，自2010年起的十一年內，郊野公園遊客有五年超過1,300萬人次，近如2018年，也達1,230萬人次，都比去年多。分析之下，就得出：只不過是2019年人數減少了，才顯得去年有所增加，實際上，香港的山頭一直都有很多人。2019年人數減少，或許與社會運動有關，正如同是發生社會運動的2014年，郊野公園遊客人次也僅有1,120萬人次，與2019年一樣。大概內地客不敢踏足香港，連帶行山的人也減少了，又或許港人關注社運，也無心遊山玩水。

進入2020年，疫情爆發，實行封關，內地客近乎絕迹，可是，郊野公園遊客卻增加了80萬人次，說明本地行山遊客確是增加了，然而，卻比不上過往逾1,300萬人次的年份，甚至比不上2018年的1,230萬人次。究其原因，主要是受限聚令的影響。

經常帶隊出遊的行山專家梁榮亨說：「受限聚令影響，旅遊公司、行山隊都停止了活動，因為打正旗號恐怕會收到告票，故行山的人都是私下與親朋戚友一起去。其實，這些人很難遵守限聚令，試想若限二人聚集，一家四口，行山時或許還可以兩個兩個行，但停下來休息，自然就是四個一起。」他說，即使近日限聚令放寬至四人，旅行社也成不了團，要成團就得十多二十人。由是之故，這一年來行山的多是散客，與2003年沙士疫情時大不相同，當年，由於疫情沒有今次持久和嚴重，旅行社的本地遊十分紅火，行山隊也有許多活動，由此帶旺了香港的山頭。

綜合而言，今次行山熱是在旅行團和行山隊活動都受到影響、內地人也不來的情況下，卻仍然有這麼多人。事實上，過往喜歡到外地旅遊或需要出外公幹的人如今都難以離境，就投入香港山野的懷抱。可以預期，當疫情過後，郊野公園遊客數目可望突破1,300萬人次，甚至打破過往紀錄，都不足為奇，當中尤其值得注意的是：多了大量散客。

（節錄）

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《山客爆林踩線 山野不復原貌 行山風氣熾熱 新手湧現垃圾遍野》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

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