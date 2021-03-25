撰文： 曹民偉 最後更新日期： 2021-03-25 14:37

經歷了擾攘一年的修例風波，再到蔓延全球而至今未止的新冠疫情，香港人已疲於奔命，2021年也悄悄到來，並迎來了香港開埠180周年。在這悠長的歷史中，這個南方小島的發展和演變還是有一個分水嶺：二戰之後。戰爭給人類帶來災難，卻也成為重建的契機。這些年來，島城經歷過無數的風雨和波浪，幾經沉浮和動盪，最終回歸平靜和安穩，乃至繁華昌盛。 我們或我們的前輩們是如何走過來呢？透過六位生於不同年代的香港人的故事及其記憶中的人和事，讓我們回望艱難謀生的四十年代、貧窮苦幹的五十年代、抓住機遇的六十年代、奮發起飛的七十年代、富足享樂的八十年代、樂觀追夢的九十年代。 我們先由1934年出生的香港第一代動畫家黃迪，談談他記憶中的四十年代。

四十年代重要事件：

1941年 香港保衛戰爆發，正式開始日治時代。

1945年 8月15日日本宣布無條件投降，香港重光。

1948年 西環永安倉庫大火，導致176人死亡。

1949年 香港首間商營電台麗的呼聲啟播。中國大陸政權移交。

1950年 聯合國因韓戰禁運物資往大陸，香港成為重要轉運港口。

87歲的黃迪，可謂見證了香港從窮街陋巷變金碧輝煌。（曹民偉攝）

日本佔領香港第二年，黃迪的父親離世，一家陷於困境，家中七個孩子，只有他是男生，母親帶着兩個家姐去機場揼石仔，又在街邊擺檔賣故衣，全家人工作才夠生活。有時沒錢買柴燒，就去啟德機場附近割乾草回家。

戰時大家都捱餓，每人配給「六両四錢」的米。早上只有粥食，一直捱到晚上。大家都喊餓，他卻因為生了怪病沒胃口，整天都不想吃東西，平時卻不會感到肚餓，即使一碗稀粥，很辛苦才吃得下。

他坦言，那時十分憎恨日本人。有次小孩在天台玩，大家叫殺光日本鬼子。阿嫲走出來罵「不准喊」，不然會給日本人殺頭，嚇得小孩子很害怕。

日佔時期年紀小，不准出街，聽大人說街上很多人被殺、很多人餓死，有些死人身上還缺少了幾塊肉，大概是被飢餓的人們割去，再烹煮來吃。現在看戰爭片聽到炮彈飛過的聲音，跟小時候日軍與英軍炮彈互射的聲音卻完全不同……（節錄）

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《香港開埠180年 回溯時代變遷》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

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