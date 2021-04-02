撰文： 李美 最後更新日期： 2021-04-02 14:00

近日長達四小時的導演版《正義聯盟》在HBO平台上架，旋即惹來粉絲哄動，該串流平台在亞洲地區更一度因人流過多而要搶修。這齣官方正名為《薩克薛達之正義聯盟》的作品，是導演薩克薛達為自己擦亮招牌的翻身作，畢竟原版毀多於譽，更惹來坊間批評DC出品遠不及Marvel（漫威）。新作可會勝於前作，值得大家花時間重溫？

當年《正義聯盟》既不叫好，亦不賣座，雖然薩克薛達難辭其咎，可是，歸根究柢，他在電影製作期間，不幸遇上女兒自殺的悲劇，後期更退出創作團隊，片商因而換人接手，最終導致成品支離破碎。

今次這齣名副其實的導演版，充滿薩克薛達的簽名式風格。片中以充滿壓抑的長篇幅文戲，為角色與劇情作細緻鋪墊，英雄集結的過程更具感染力。視覺效果是導演看重的環節，畫面調色更深沉，大大強化了壓抑的氛圍。此外，片中的動作場面也極盡風格化，比導演前作《戰狼300》去得更盡，既大量運用慢鏡頭，暴力程度亦較原版徹底。

本片與前作最大不同，乃正視了劇情鋪排乏力、角色塑造不足的弊病。每位英雄都有不為人知的過去，而且性格不一定完美，甚至充滿缺陷。但正因為他們勇於面對痛苦與憂傷，敢於擔起沉重的責任，才成就英雄特質……（節錄）

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月28日）《《薩克薛達之正義聯盟》集結英雄聯盟一雪前恥》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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