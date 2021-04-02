撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-04-02 12:00

受迪士尼啟發，HBO MAX本月重拳出擊，先後推出導演版《薩克薛達之正義聯盟》及《哥斯拉大戰金剛》。迪士尼的兩部電影《神奇女俠1984》和《花木蘭》口碑並非絕佳，卻為Disney+頻道帶來可觀的收益。因此，華納與環球亦寄望手中諸多中型製作可以帶來最大效益。

《哥斯拉大戰金剛》的前作《哥斯拉II：王者巨獸》帶着強烈的回歸氣息，齊集日本特攝作品中的諸多怪獸，再現了影史上的經典場面，可惜票房失利。因此，本作幾乎放棄了上一集大部份演員。難怪有人戲稱，怪獸宇宙系列電影每拍一集，便會和一批演員絕交。

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新作安排了一個語言殘障的原住民女孩角色，是唯一可以與金剛溝通的人類。這樣的切入點足夠親民，但劇本處理實在太輕率，親情和家園歸屬感都像是口號。戲中的大反派，甚至來不及好好講完自己的貪婪就匆匆退場。導演雖費盡心思安排，對觀眾來說，卻不如怪獸之間的大戰那樣振奮人心。

看金剛和哥斯拉在中環大戰，香港人的確百感交集，但大量的篇幅都只是用CG完成，失去了韻味。反而是幾年前的《變形金剛：殲滅世紀》，同樣來港取景，卻用各種辦法展示出香港的魅力……（節錄）

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《《哥斯拉大戰金剛》人物情感空洞 怪獸決戰場面震撼》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

258期《香港01》周報精選內容：

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