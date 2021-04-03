撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-04-03 15:00

「冥想正念」近年在西方大行其道，透過冥想（meditation）學習正念（mindfulness）這股風潮更在崇尚科學與創新的矽谷流行。有企業開發冥想應用程式，設計相關的科技產品，並為員工開設正念培訓課程。矽谷企業相信，員工可以藉此排解壓力，激發內在創造力。

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網絡串流平台Netflix節目《腦內解碼》（The Mind, Explained）曾探討「正念」，形容其為「做心智的主人」，並提到冥想能影響大腦功能區的活躍程度。節目介紹了被稱為「正念冥想神童」、生於尼泊爾的僧人明就仁波切（Yongey Mingyur Rinpoche）。他曾花四年在喜馬拉亞山區修習正念冥想，並出版暢銷著作《世界上最快樂的人》。有科學家曾邀請他去美國威斯康星大學參與腦部實驗研究，發現當時41歲的他，大腦年齡只有33歲。研究所替他做功能性磁振造影（fMRI），要他用冥想培養同情的感覺，其大腦中掌管同情的迴路升高了700至800%，有研究人員指出：「這種大幅度增長，超乎科學所能理解」，證明冥想可以影響腦部活動。

《冥想正念指南》每集以生動有趣的動畫帶領觀眾冥想十分鐘，大獲好評。

生活小法寶 減壓助眠紓緩疼痛

除了科學研究，冥想正念在日常生活層面亦愈來愈普及。Netflix今年發布的節目《冥想正念指南》（Headspace Guide to Meditation）大獲好評，在IMDb獲得8.6的高分。製作單位與推廣冥想正念的英國公司Headspace合作，推出主題包括「如何放下」、「如何應對壓力」、「如何應對憤怒」等題材的短片，以動畫形式帶領觀眾冥想十分鐘。

Headspace創辦人安迪．帕帝康（Andy Puddicombe）大學時因失去摯友和家人而大受打擊，放下學業成為僧侶，曾修行多年，還俗後致力推廣僧侶修行的冥想技巧。

（節錄）

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《當西方心理學遇上東方佛學 疫下悟道 探尋心靈慰藉》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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