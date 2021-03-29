撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-03-29 15:45

「與盟友一起」是美國當局應付所有外交問題「萬變不離其宗」的標準答案。上周四（3日25日）在其首個正式進行的記者會上，美國總統拜登對於會否從阿富汗準時撤軍、如何應付朝鮮再試射導彈，以及有何實際行動應對其口中「民主與專權」之爭的另一主角中國等提問，皆回應會「與盟友一起」。而上周較早前，歐盟與英、加、美等國聯動以「新疆人權問題」制裁中國人員和實體的行動，也似乎證明了拜登口中盟友的真實存在。

上周一（3月22日），歐盟首先出招制裁新疆四位前任或現任官員，以及新疆生產建設兵團公安局，是為繼1989年後歐洲國家對中國實施武器禁運以來，首次以人權問題對中國進行制裁。隨後，英國、加拿大、美國馬上跟進配合（當中一些受制裁人物本已在美制裁名單之中）；而澳洲和新西蘭的外長也發表聲明，表示對新疆維吾爾人權問題的關切，並對歐美英加四方的制裁表示歡迎。

美國和歐盟上周三宣布重啟有關中國的雙邊對話。圖為布林肯（左）和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。（路透社）

面對制裁，中國迅速反應，分別於上周一及上周五（3月26日）公布對歐盟和英國的人員和實體的反制裁，包括五位歐洲議會議員、三位歐洲國家議會議員、兩位歐洲學者、兩個歐盟官方實體、兩個民間機構，以至七位英國國會議員、兩位與維吾爾問題有關的無公職人士，以及包括下議院「中國研究小組」在內的四個英國實體。中國再在上周六（3月27日）制裁美國國際宗教委員會正副主席、一名加拿大眾議員及眾院國際人權小組委員會。

美歐再度走近

這一來一回的制裁與反制裁，似乎劃出了拜登聯盟制華的戰線。英國外相藍韜文（Dominic Raab）對此特別強調，指「我們通過與總共30個合作伙伴採取行動，向中國政府發出了最明確的信息」。

佔有歐洲議會近半議席的三個跨國黨團都表明，如果中方不撤銷制裁，他們將不會通過《中歐全面投資協定》。（資料圖片／新華社）

在歐盟27個成員國一方，由於中國的反制裁觸及歐盟從右至左的眾多主要政團，以及從東歐到西歐的不同國籍人物，而受制裁的歐盟理事會政治與安全委員會更包括27個成員國的駐歐盟大使，一時之間，正為疫苗分配問題互相開火的歐盟各國似乎形成了針對中國的統一戰線。佔有歐洲議會近半議席的三個跨國黨團都表明，如果中方不撤銷制裁，他們將不會通過《中歐全面投資協定》。

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《聯盟漸成形 拜登外交：務虛有餘 未見作為》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

258期《香港01》周報精選內容：

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