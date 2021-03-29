撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-03-29 16:55

隨着新冠疫苗接種的推進，全球正在走進後疫情時代，此時重塑經濟成為各國政府的工作重點。上周四（3月25日），美國總統拜登在首場總統新聞發布會上表示，重建基礎設施將是其任期內的主要任務之一，並將於本周五（4月2日）宣布「重建美好未來」（Build Back Better）計劃的具體細節。

完備且良好的基礎設施是經濟發展的基礎，但數十年來，美國政府在基礎設施方面的投入一直不足。據美國土木工程師協會（ASCE）統計，2019年，美國在基礎設施上的支出僅佔其國內生產總值（GDP）的2.5%，遠低於上世紀三十年代4.2%的投入水平。ASCE對美國今年基礎設施狀況的評級為「C-」，意味着其基礎設施在一些方面存在缺陷和風險。

拜登的競選網站顯示，其基建計劃的重點是基礎設施的升級和現代化，以及發展清潔能源。計劃的主要內容包括重建道路、橋樑、港口、電網、寬頻和水利系統等基礎設施，發展清潔能源技術，佈局清潔能源基礎設施，例如在未來五年建設50萬個充電站等；擴大市政建設和改造，例如在四年內為400萬棟建築物升級。整個「重建美好未來」計劃的總投入預計將達到三萬億美元。

拜登的競選網站顯示，其基建計劃的重點是基礎設施的升級和現代化，以及發展清潔能源。（資料圖片／美聯社）

加稅足以應付基建支出？

疫情期間，美國政府財政赤字飆升到「二戰」以來的最高水平。早已入不敷出的拜登政府拿什麼來進行基建投資呢？

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）上周二（3月23日）在眾議院金融服務委員會就新冠疫情援助、救濟及經濟安全法案作證並回答提問時表示，為了「以公平的方式增加收入來支撐支出」，加稅將成為基建計劃的一部份。

耶倫稱，未來可能將公司稅稅率從21%提高至28%，且將對富人加稅，通過加稅的方式平衡財政。美國智庫稅務基金會（Tax Foundation）的數據顯示，目前美國公司平均稅率低於全球水平（24％），且是發達國家中最低的。為了確保公司稅稅率的上升不會降低美國對跨國公司的吸引力，耶倫表示，她的工作人員正在與經濟合作暨發展組織（OECD）合作，與其他國家協調潛在的稅收變化。

耶倫認為加稅能夠平衡財政收支。（Getty Images）

按照稅收佔GDP的百分比測算，拜登政府的加稅計劃將成為自1968年《收支控制法》（Revenue and Expenditure Control Act）以來最大的增稅計劃，並將部份逆轉美國前總統特朗普實施的減稅計劃（將公司稅稅率從35％降至21％）。

然而，與美國聯邦政府巨大的財政赤字缺口相比，加稅計劃對財政的增收效果並不明顯。

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《拜登首場記者會披露未來計劃 三萬億美元從何而來？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

258期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】港人該怎樣調整「仰視西方」視角？ 新疆問題折射出的平視外交觀

中央重塑從政規則 泛民政黨何去何從？

歧視、套丁、土地房屋 重重隱患下的丁屋政策

當西方心理學遇上東方佛學 疫下悟道 探尋心靈慰藉

從亞洲富豪到亞裔歧視 新「東方主義」之風吹向何方？

從瑞士禁蒙面法說起 「同化合流」抑或「多元分治」？