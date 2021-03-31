中概股在美遇股災　回港上市大勢所趨

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-31 09:00

中概股上周在美國股票市場出現一場小股災，數十隻知名中概股的股價清一色錄得動輒一兩成跌幅。事件的觸發點在於美國證券交易委員會（SEC）通過「臨時最終修正案」，要求在美國上市的外國公司須遵守美國審計標準，否則可能在三年內面臨除牌。

熱門中概股集體重挫，當中在上周五（3月26日）跌得最急的是網上教育股「跟誰學」，單日股價幾近腰斬一半，收市瀉逾40%，其跌幅之大，在美股盤中一度傳出有機構投資者需要被迫清倉。影片串流平台「愛奇藝」及「鳳凰新媒體」急挫13%，互聯網證券商「老虎證券」、社交媒體平台「歡聚集團」，以及線上教育及應考平台「新東方」挫8%至11%。

同日，內地知識型社交平台「知乎」首次公開招股（IPO）掛牌亦難逃一劫，上市首日股價一度下挫近30%，收市仍較上市價低出逾一成。

此輪中概股之所以慘遭血洗，關鍵仍在於中美兩國對於在美上市公司的審計準則的要求差異。其實，兩國在商業模式及上市公司監管法規等方面的認知存在分歧已是老生常談，真正令中概股面臨即時退市風險的是《外國公司問責法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act）的簽署。

(知乎官網)

除牌機制針對中資企業

在美國前總統特朗普任期接近尾聲時，美國參眾兩院在去年12月通過了《外國公司問責法》，該法案要求在美國交易所掛牌上市的外國公司必須遵守美國的審計標準，否則將面臨退市。而該法案亦隨即獲特朗普簽署成為法例，當時已觸發一波中概股股價急跌。

因此，這個法案對於投資市場，特別是中概股的投資者顯然並非新事物，但為什麼這次又會引來股票市場的大反應，令中概股再次全線遭血洗清倉呢？

早前市場一直在密切觀察，今年民主黨拜登政府新上場，對中國及中資企業的取態，會否有別於特朗普政府的咄咄逼人。不過，從近期在美國阿拉斯加舉行的那場火藥味甚濃的中美高層戰略對話來看，中美兩國在經貿及外交上的競爭仍然會繼續困擾投資市場，特別是在美上市的中概股。

上周三（3月24日），美國SEC通過「臨時最終修正案」，並徵求公眾意見，以執行《外國公司問責法》規定的披露要求，確保其能快速跟進有關除牌機制。分析認為，SEC正式就法案發出公告，意味着在美上市的中概股將面臨更大的退市壓力。

雖然該法案適用於所有在美上市的外國公司，但法案主要還是針對中資企業，因為其中有許多條款顯然是針對後者而設置的。例如，修正案要求公司向SEC證明，自身不是外國政府實體所擁有或控制，並要求披露有關審計安排，以及受政府影響的訊息，包括董事會中的中國共產黨黨員名單，以及公司章程中是否包含中共黨章內容等等。

此外，根據法案要求，如果美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續三年無法審查上市企業的會計師事務所及其審計記錄，那麼，該上市公司的股份將被禁止在美國交易。然而，根據中國相關法律規定，未經監管部門許可，在中國執業的會計師事務所不得擅自向境外提供會計審計工作底稿。因此，部份中概股或將因無法達到監管要求而被迫停牌，甚至退市。

回流中概股表現出色

資料顯示，PCAOB在官網列出了目前在年報審計過程中遭遇審計障礙公司的詳細清單，共計262家，其中，中資公司236家（中國內地公司171家，中國香港公司65家），中資公司數量佔比達到了90%。金融數據和分析工具服務商Wind的數據顯示，截至2020年12 月3日，中概股總數量為263家，而該名單基本覆蓋了89.7%的中概股。

雖然現時《外國公司問責法》留下了一個長達三年的窗口期，美國政府將資本市場「政治化」的種種舉動仍舊迫使中概股企業提前做好準備。翻查上市公司數據，自去年《外國公司問責法》在美國國會通過後，在美上市中概股紛紛選擇在香港二次上市。截至今年3月，已經有12家中概股成功在香港二次上市。

這批第二上市股份在本港的股價表現亦相當不俗，雖然受限於股份早於美國上市，令到首日掛牌難以出現動輒一成的搶眼升幅。除了新東方在首日錄得14.7%的漲幅，其他股份的表現則中規中矩。至於市值屬於巨無霸級別的阿里巴巴和京東集團，在港首日升幅亦不足一成，兩者分別升6.6%和3.5%。

可是，若從長線看來，這批第二上市公司普遍帶來雙位數的股價回報升幅。盤點十二間本港第二上市公司，當中有一半自上市以來累計錄得雙位數字升幅（見上表）。其中，升幅最勁的是再鼎醫藥，去年9月上市至今，累升逾87%。至於網易、京東集團及華住集團，亦錄得近三成或以上升幅。

從股價走勢可見，這批回流的中概股的股價普遍穩步上揚，受到市場投資者追捧，相信有助鼓勵中概股企業回歸本港上市。另外，本港的監管機構對中資企業的會計審批要求，亦明顯較美國市場來得友善，能夠為企業提供一個穩定的上市融資平台，吸納國際資本。

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《中概股在美遇股災 回港上市大勢所趨》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《中概股在美遇股災 回港上市大勢所趨》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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