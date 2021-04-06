撰文： 楊國禧 最後更新日期： 2021-04-06 12:00

新冠病毒肆虐全球，至今已有逾億人受到感染，逾百萬人因此而死。這場疫症彷彿是大自然對人類全球化發展的一場報復——它沿着人類的足迹向世界蔓延，人類交通技術愈是進步，病毒便愈能沿着船運、空運路線向世界散播。人類經歷了這麼不正常的一年，我們不禁反問：到底全球化帶給了我們什麼？科技進步了，那又怎麼樣？ 美國經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）在《全球化的過去與未來》一書中，以地理、技術、制度三者之間的互動關係為基礎，從而拆解人類全球化的歷史進程。

薩克斯在書中將人類逐步步向全球化的歷史劃分成七個階段，並以各年代的技術變革為轉變界線，例如網際網絡、蒸汽機、航海，乃至馬的馴化等。人類依靠這些技術拉近了地域的距離，與此同時，在掌握這些技術，以及不掌握這些技術的人群之間，生產力差異也逐步擴大。技術進步沒有換來人類共同富裕，最終只換來了一小撮人的幸福，以及很多人的不幸。

沿着人類全球化的發展軌迹，我們可以從中窺見後疫情時代的一二，這也正是薩克斯討論全球化歷史的價值所在......（節錄）

《全球化的過去與未來：從舊石器時代到數位時代，地理、技術與制度如何改寫人類萬年的歷史》；英文原名：The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions；作者：傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）；譯者： 魏嘉儀、洪世民、林琳；出版：大塊文化（台北）；出版日期：2020年10月

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《全球化的過去與未來 技術進步須輔以制度革新》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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