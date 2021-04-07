撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-04-07 19:00

全國「兩會」期間，一位政協委員關於「取消英語中小學主科地位」、不再將英語設為高考必考科目的建議，引起了內地教育界和社會廣泛的關注和熱議。上周三（3月31日），中國教育部考試中心官方發布公告，稱即日起不再承辦劍橋通用英語五級考試（MSE），又一次讓這一話題成為輿論熱點。

事實上，內地自小學三年級開始開設英語課程的安排已達二十餘年，類似的爭議並非首次出現。2013年，在討論中、高考改革時，社會上對英語教學的批評一度十分猛烈。當時甚至有人提出小學取消英語課，增加國學等科目。對於中小學是否該取消英語科目的主科地位，內地社會存在兩種截然不同的立場。

「在義務教育階段，英語等外語課程不再設為與語文和數學同等的主課，增加素質教育課程佔比；不再將英語（或外語）設為高考必考的科目；禁止義務教育階段學生參加非官方的各種外語考試……」全國政協委員、九三學社中央委員許進在今年全國「兩會」上建議，改革義務教育階段英語的必修課地位。

全國政協委員、九三學社中央委員許進在今年全國「兩會」上建議，改革義務教育階段英語的必修課地位。（網上圖片）

政協委員提議取消 稱浪費時間

許進的建議主要基於兩個論據：一是英語教學課時約佔學生總課時的10%，但英語只對不到10%的大學畢業生有用。成果應用率低，課程設置不普惠；二是人工智能時代，語言翻譯非常方便，就算不會英語，也不會影響到生活。這一話題迅即在內地輿論場引發廣泛討論。

對許進的建議，輿論主要分為兩個陣營，一部份表示贊成，認為英語學習從小學到高中學十到十二年，學生家長還要花費大量金錢和時間在校外上英語班，耗時費力，但學習效果並不好，走入社會後，英語也只對一部份人的工作和生活有用，屬於高投入、低產出。至於跨文化交流，完全可以用人工智能、翻譯機等技術手段解決。

有一部份人持反對意見，認為學習英語不只是為了掌握一門外語、方便交流，更是國民在積極融入全球化的當下必須具備的基本素養。（資料圖片）

當然，也有一部份人持反對意見，認為學習英語不只是為了掌握一門外語、方便交流，更是國民在積極融入全球化的當下必須具備的基本素養，同時，公立教育為所有的國民提供英語教育是促進社會階層流動、促進教育公平的重要手段。

內地的英語教育，特別是中小學的英語教育該何去何從？北京外國語大學教授、教育部義務教育和普通高中《英語課程標準》研製組兼修訂組核心專家張連仲，與及全國著名特級教師、教育部《義務教育英語課程標準》審議專家禹明都分享了自己的看法，詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《輿論激辯取消英語主科地位 內地英語教育存廢迷思待解》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

259期《香港01》周報精選內容：

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