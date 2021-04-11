撰文： 池逸知 最後更新日期： 2021-04-11 15:00

望子成龍，望女成鳳，古今中外，盡皆有之，父母花盡一切資源，包括心思、金錢、人脈，想將子女送入名校，也非新鮮事。不過，如果有一天，有升學顧問告知看倌，他有方法幫你子女百分之一百保送入讀美國常春藤盟校（Ivy League），代價「只是」數十萬美元，而且屢試不爽，會否考慮？

2019年，美國司法部一個名為「校園藍調行動」的調查行動揭發後來被傳媒形容為「全國範圍陰謀」的事件。案件主腦、升學顧問瑞克．辛格（Rick Singer）透過一連串造假與賄賂，協助大批美國上流社會家庭的子女入讀美國著名大學。後來，Netflix拍攝的紀錄片《入U靠父幹： 大學收生醜聞》（Operation Varsity Blues: The College Admissions）就是透過重組案中的監聽記錄，還原了整個事件的來龍去脈。

這件震驚美國社會的醜聞，除了有個人貪婪的成份外，更無情地揭示美國大學招生制度的種種漏洞、社會盲目追捧名牌大學的風氣，以至向富人傾斜的不公平現象。當中不少參與案件者固然可惡可恥，但被這種社會風氣與制度束縛，亦是可悲。

Netflix紀錄片《入U靠父幹》還原事件的來龍去脈。圖為紀錄片中飾演辛格的馬修．莫汀。（美聯社）

在紀錄片中，辛格如此自我推銷：「我們是市值2.9億（美元）的公司，我是老闆，於美國各地有1,000名員工，海外有280個員工，專門協助美國富豪的子女獲大學錄取。美國職籃和美國足球聯盟的老闆都是我們的客戶。」他就像優秀的推銷員，擅長捕捉客戶心理，努力卻裝作不經意地向一班富豪推介着自己發現的所謂「側門」入學策略......（節錄）

池逸知 流連於光影世界的90後

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《紀錄片《入U靠父幹》揭示 美式大學招生制度的種種漏洞》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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