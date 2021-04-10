撰文： 若山 最後更新日期： 2021-04-10 13:00

「我深深記得，2020年3月23日，英國首度封城。自那天起，原本電話裏整天響起的『ping ping ping』聲，突然消失了，不再有新信息，徹夜寂靜。客人、同事、合作夥伴，瞬間不見影蹤。」Clare Caisley Routh憶述的聲線沉痛而冷靜。

居於倫敦市中心西部、從事專業市場推廣和公關宣傳多年的Clare，在行內贏得不少口碑。過去九年，她為一個初創企業成功闖出一片天。可惜去年新冠疫情來臨，「在一夜間失去了一切。」

Clare首半年像不少在職人士獲「冠狀病毒職位保留計劃」（CJRS）資助八成薪酬，紓緩即時找新工作的壓力。不少人利用這個機會自我增值，發展渴望已久的小生意，或者投入過往忙碌人生中未曾打開的另一頁。Clare也在鬱悶中思考，如何克服難關。她找到的答案是「幸福感」（well being）。

「我成長於上世紀八十年代，所有人都為自身利益奮鬥，捉緊機會賺錢，『分享』卻變成危險的事。但在全球陷入疫難中，促使我思考如何在疫境療癒人心。」她追源溯本，探視人生最早的歡愉之源。「我憶起10、11歲時，在遊樂場和其他孩子玩彈彈球的日子。我還記得那顏色、氣味、觸感、聲音。那時父母時常搬屋，我每年都轉校，不容易認識新朋友。但一起玩遊戲，能夠建立友誼。」

彈彈球，即是「Balls Against the Wall」，七、八十年代於英國大為流行的街頭遊戲。Clare在網絡搜尋資料時發現，原來這小遊戲已經很久沒人講沒人玩。她因而想到，在這個近乎什麼都沒法做的時刻，那個曾經令她如此快樂的彈彈球，會否令人們重拾笑容，並且重新將大眾連結起來。手持小量資本，Clare決定撒手一搏，訂造大量彈彈球……（節錄）

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《因疫情受困的民眾心聲》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

259期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】對選舉改革的積極反思 把港人治港落到實處

「忠誠的廢物」只是善意鞭策 對話田飛龍：「一國兩制」正在換個活法

蘇州過後無艇搭 被忽略的首份白皮書和習近平勸告

「農業園」能否成為香港農業救命草？

歐洲疫情爆發一年 歷程峰迴路轉 後續仍難預料

媒體電子轉型的存亡之秋：在網絡世界中尋覓新聞價值

《民法典》實施之後 說好的「新時代女性」來了嗎？