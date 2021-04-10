撰文： 若山 最後更新日期： 2021-04-10 15:00

疫情對於少數族裔的打擊同樣嚴重。「克尼華人社會服務中心」（Hackney Chinese Community Services，HCCS）位處在不少華人聚居的倫敦東部克尼區（Hackney），該中心經理林懷燿講述疫情期間接到的求助，「這一年大概是我所見華人最艱難的時刻。」自上世紀七十年代起從事勞工權益及當地華人社區工作的林懷燿感嘆道。

這個座落小巷的社區中心，成為了漂泊的華人的庇護所，許多不諳英語的華人在這裏找到心靈安慰，並解決實際生活需要，特別是在自我隔離生活中抑鬱難當、在申索救濟金求助無門之時。

林懷燿指出，「他們早期遇到的問題，是社區裏出現的種族歧視和種族襲擊。我們的會員反映，搭車時乘客會散開、吐口水——這些都在英國未有感染病例之前已經發生。我們早已向當局和社會提出種族襲擊的風險——不止來自華人，而是對來自東亞和東南亞的人的集體歧視。」

林懷燿指，疫情爆發以來，英國境內因種族事件而報警的個案，比同期多出三倍。有調查指，跟種族有關的網上滋擾上升達九倍。過去一年，有逾十個以東亞、東南亞族群為名義的民間社團成立，提出他們的意見和訴求，他們的能見度、問題和需要逐漸浮面，由此可見英國少數族群關注點正不斷轉變。「在英國人的普遍概念裏，中國人『代表』了黃皮膚的人，經歷今次疫情這觀念始有轉變。我剛出席了由Greater London Authority（大倫敦政府）組織的East ＆South East Asian網上圓桌會議，討論種族健康問題。」他說，「東南亞族群」成為在大流行病中新冒起的terminology（術語）……（節錄）

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《因疫情受困的民眾心聲》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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