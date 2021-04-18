撰文： 鄒崇銘 最後更新日期： 2021-04-18 16:30

我們經常把「公民社會」一詞掛在嘴邊，實在多得思想家及革命家葛蘭西（Gramsci）把它發揚光大。但和我們現時的普遍認知有別，葛蘭西眼中的公民社會絕非站在國家的對立面，扮演着監督和制衡國家的理想角色。剛好相反，他認為公民社會根本只是國家的延伸，在政府架構以外發揮着政治的輔助職能，並且在體制以外建立起維護體制穩定的保護傘。

回溯近百年前，墨索里尼（Mussolini）罔顧當時法律保障議員豁免拘捕的權利，將擁有國會議員身份的葛蘭西逮捕，並判處二十年徒刑。法西斯檢察官在判決時宣稱：「我們必須讓這頭腦停止運作二十年！」經過長達十年監禁後，病重的葛蘭西在假釋後數日與世長辭。但葛蘭西的強大精神遺產，要待他死後的數十年才漸漸浮現。

葛蘭西假釋數天後即與世長辭，他的「獄中書」成為流傳後世的經典，其強大精神遺產在離世後數十年漸漸浮現。（網上圖片）

葛蘭西在獄中寫作，思考意大利以至整個西方社會的出路。最後他寫下流傳後世的經典《獄中札記》，闡述公民社會和霸權理論，以及法西斯和消極革命（passive revolution）的分析，成為意大利現代思想史上的重要著作，亦對廣泛的政治經濟研究產生深遠影響。

葛蘭西的思想至今仍歷久常新，在於人們實難以滿足於把議會民主和社會主義簡單二分，而是希望更深入地探究不同政治經濟體制的根源——是什麼因素令它們得以持續發展，抑或逐漸走向衰敗？能塑造出堅固共識，抑或依賴高壓手段來維持？最終又會為廣大人民帶來怎樣的迥異後果？近百年前葛蘭西提出這些問題，對於我們當下重新理解「一國兩制，港人治港」，何嘗不是提供了宏觀的思考框架……（節錄）

葛蘭西的思想歷久彌新，在於人們難以滿足於把議會民主和社會主義簡單二分，而是希望更深入地探究不同政治經濟體制的根源。（網上圖片）

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《從葛蘭西與墨索里尼談起》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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