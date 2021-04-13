撰文： 楊語濤 最後更新日期： 2021-04-13 15:07

因為緬甸籍新冠肺炎患者引致本土病例出現，自3月30日起，雲南省瑞麗市在時隔198天後再次封城。至上周四（4月8日），當地政界的人事異動也出現在內地各大官媒頭條—瑞麗市委書記龔雲尊被撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為一級調研員，並因疫情防控工作中嚴重失職失責問題被立案調查。相較之下，香港疫情多次反覆，現至第四波，民怨沸騰，管治團隊卻無人問責。

從雲南地方官媒此前的報道中，可見龔雲尊的命運轉折發生得有多麼突然：就在被撤職的前一天晚上，他還出席瑞麗市新冠肺炎疫情防控新聞發布會。稍早前的4月1日，他曾接受央視《新聞1+1》節目的直播採訪。

今年46歲的龔雲尊，原本的仕途前景即便不能說有多麼光明，但至少在公開信息中看不到明顯的減分項。他從雲南省商務廳一路升遷，曾被評為「為降低雲南省外貿對有色金屬和磷化工的依賴程度、進一步優化進出口貿易結構做了大量具體工作」。2018年4月，龔雲尊上任德宏州委常委、瑞麗國家重點開發開放試驗區黨委副書記、瑞麗市委書記。彼時恐怕沒有人能想到，龔雲尊三年後會以「被撤職並被調查」的方式離開。

瑞麗半年多以來出現三波疫情，作為「一把手」的龔雲尊（中）必須承擔「領導責任」。（資料圖片）

坐在疫情「火山口」的書記

雲南省紀委省監委對龔雲尊的通報用詞相當嚴厲：德宏州瑞麗市在半年多時間內，連續三次發生新冠肺炎疫情事件，特別是此次「3．29」疫情事件，「嚴重衝擊和破壞了全國、全省疫情防控大局，嚴重衝擊和影響了全省經濟社會發展和工作大局，造成嚴重後果和惡劣影響。」而龔雲尊「作為時任瑞麗市委書記，負有主要領導責任」。

然而，反觀一下香港，官員卻似乎完全不需負上任何責任。

近一年多以來，香港疫情不斷反覆，迄今已經出現四波疫情，早前健身室群組爆發更掀起是否出現第五波疫情的憂慮。然而，即便有了一年多的防疫經驗，港府還是經常被批反應遲緩，每次都要等到新一波疫情高峰到來之時才會收緊措施，而不是未雨綢繆做好相關準備。而且，有助追蹤疫情的「安心出行」一直未夠普及，人們出入餐廳等公共場所多數以填寫小紙條替代之，最終淪為形式主義。

有助追蹤疫情的「安心出行」一直未夠普及，人們出入餐廳等公共場所多數以填寫小紙條替代之，最終淪為形式主義。（資料圖片／歐嘉樂攝）

港府在去年曾多次頒布限聚令，例如去年9月公告，公眾聚集人數上限為四人。到11月，第四波疫情爆發，港府再次發布社交距離措施，並通知學校停課，卻對酒吧、舞蹈課室及群體聚餐等高危行為未加以嚴格管控。市民對於港府最大的質疑，來自其「佛系抗疫」作風：每次不到疫情爆發都不收緊措施；疫情已數次爆發，但每次的應變手段都仍然十分緩慢。那麼，誰應該為香港數次爆發疫情負責？詳細分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《瑞麗市委書記因疫情免職 香港該由誰問責？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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