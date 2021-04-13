撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-04-13 16:37

隨着美國總統拜登基建計劃的正式出台，愈來愈多的細節也隨之浮出水面。上周三（4月7日），美國財政部公布了《美國製造稅收計劃報告》（Made in America Tax Plan Report），給出了拜登基建計劃有關稅收部份的具體措施。

報告認為，儘管美國公司賺取了全球最大規模的利潤，但美國的企業稅收入佔國內生產總值（GDP）的比例卻比經濟合作暨發展組織（OECD）中幾乎所有發達經濟體都要低。美國新任財政部部長耶倫（Janet Yellen）更是痛心疾首地撰文稱，「美國的稅收收入已經處於幾代人以來的最低水平，而且，隨着稅收的持續下降，美國用於投資機場、道路、橋樑、寬頻、工作培訓，以及研發的資金將更少。」

耶倫將稅收下降的責任歸咎於前總統特朗普執政時期推出的《減稅和就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act）。耶倫表示，該法案變相鼓勵美國企業將利潤留在海外：由於最低稅率是根據公司的全球總利潤計算，而不是根據公司在每個國家或地區的收入來計算，企業可以將利潤轉移至能夠獲得最低稅率的地方。同時，該法案對10%的海外有形投資收益（QBAI）提供稅收豁免，讓美國企業更有動力發展離岸業務。

耶倫將稅收下降的責任歸咎於前總統特朗普執政時期推出的《減稅和就業法案》（資料圖片／Getty Images）

為基建支出融資

當下，美國經濟還未擺脫新冠肺炎疫情的陰霾。自疫情爆發以來，美國非農就業人口一度下降超過2,000萬人。截至今年3月，美國非農就業人口仍較疫情前少800萬人左右，失業率高達6%。考慮到美國勞動人口參與率較疫情前下降約兩個百分點，美國實際就業情況更加嚴峻。

然而，在疫情期間，美國的大企業一面申領美國政府提供的各項財政援助和補貼，一面享受流動性充裕帶來的股價大幅上漲。這種情況加劇了美國的貧富差距。根據美國研究機構「政策研究協會」（ATF）和「美國公平徵稅」（AFFT）的統計，截至1月18日，美國660位億萬富翁的總財富已攀升至4.1萬億美元，較疫情前增加了38.6%。而美國經濟學家邁爾（Bruce Meyer）等人的研究則顯示，2020年下半年，美國的貧困率增長了2.4個百分點，是自上世紀六十年代以來的最大增幅。

面對就業市場的萎靡不振及貧富差距的不斷擴大，拜登政府將基建計劃命名為「美國就業計劃」（American Jobs Plan），意在創造大量高品質的就業機會，重塑美國中產階級。同時，拜登政府將通過稅收改革，從企業尤其是大型跨國企業身上徵稅，為基建支出融資。

「美國就業計劃」中的將有大筆金額用於交通建設。（資料圖片／美聯社）

然而，雖然拜登政府的稅收改革方案有許多積極意義，但美國財政收支嚴重失衡的事實仍然難以被人忽略。

在疫情的衝擊下，美國聯邦政府2020財年財政赤字超過三萬億美元，其佔GDP的比重已飆升至「二戰」後的最高水平。然而，即便是沒有受到新冠疫情影響的2019財年，美國聯邦政府的財政赤字也已經接近萬億美元。在如此龐大的赤字規模面前，稅改之後每年增加的約2,000億美元財政收入只能算杯水車薪。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《重寫遊戲規則 「亡羊補牢」的拜登稅改來得晚矣》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

260期《香港01》周報精選內容：

透視國家雙循環戰略 直面香港的危與機

再陷疫苗戰場 港版「疫苗護照」如何落地？

全球學子厭倦上Zoom？ 教育科技迎黃金時代

後疫情時代： 構建中的虛擬綠洲可維持多久？