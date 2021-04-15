撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-04-15 17:00

面對可口可樂等美國企業管理層高調評論佐治亞州（Georgia）共和黨人被指意在壓制選民投票的選舉修例，美國參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在上周二（4月6日）警告美國企業界「不要介入政治」，指他們在這種「高度惹火議題」持有立場是「愚蠢」的行為，提醒人們「共和黨人也會飲可樂」。

這讓人想起非裔籃球名星米高佐敦（Michael Jordan）1990年拒絕支持民主黨非裔參議院候選人時所說的一句「共和黨人也會買波鞋」，可是，同一套邏輯在三十年後已經不合時宜。

事緣由共和黨人控制州議會兩院兼州長府的佐治亞州，在3月底迅速通過了其州選舉條例的修訂，當中包括一系列被視為壓制選民投票甚至意圖操弄選舉結果的條款：減少郵寄選票收集點；收緊缺席投票的身份證明文件要求；禁止非票站人員向排隊選民派發飲品、食物；去除民選州務卿在州選舉委員會的投票權，改由州議會人選擔任；給予州選舉委員會中止各地選舉官員職責、派出代表接任職務的權力等。

麥康奈爾在上周二（4月6日）警告美國企業界「不要介入政治」，指他們在這種「高度惹火議題」持有立場是「愚蠢」的行為。（資料圖片）

平情而論，修例並沒有取消該州無條件的郵寄投票選項，當中條文也為各區選票收集點的數量訂下最低門檻，而且增加了提前投票的日子，並要求選舉當局設法保障選民不必等候超過一個小時才能投票—如此條款其實某程度上是增加了選民投票的便利。然而，經過去年大選以來兩黨對選舉公平性的激烈政治交鋒之後，修例無可避免遭泛政治化解讀。

佐治亞政治風暴遍及全美

去年大選，拜登在佐治亞州以萬餘票之微擊敗特朗普，其後該州的兩個聯邦參議員席位都由民主黨人奪得，讓民主黨僅僅夠票掌控參議院，使該州成為特朗普派系鼓吹選舉舞弊陰謀論的主要目標之一。大意失「紅州」的特朗普更曾直接致電佐治亞共和黨籍的州務卿，要求他找出足夠選票讓自己反勝。如今，該州共和黨人迅速落實似乎對少數族裔影響特重的選舉規例，並將負責確認投票結果的權力間接交到共和黨人操控的州議會之手，就惹人質疑共和黨人是立心要透過修例而「贏在起跑線」，並藉此滿足至今仍相信選舉舞弊論的大批特朗普支持者。

大意失「紅州」的特朗普曾直接致電佐治亞共和黨籍的州務卿，要求他找出足夠選票讓自己反勝。（資料圖片／Getty Images）

作為佐治亞州最大私營僱主的達美航空（Delta）行政總裁Ed Bastian就指：「這項法案的整個思路都基於一個謊言之上。」

雖然這次選舉修例的主角是佐治亞州，但目前共和黨人已在超過40個州提出收緊投票管制的法案，民主黨人與共和黨人在此議題上的對立，以至企業的取態，已成了一個全國性的議題。

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《選舉修例泛政治化 美國企業幾無中立餘地》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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