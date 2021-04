法國哲學家卡繆(Albert Camus)在《薛西弗斯的神話》中開山劈石的第一句話:「真正嚴肅的哲學問題只有一個,就是自殺,判斷生命是否值得活下去,就解決了哲學的根本問題。」說來沉重。英國思想家約翰.格雷(John Gray)反哲學常道,他在新作《Feline Philosophy: Cats and the Meaning of Life》(貓之哲學:貓和生命的意義)中建議,人類與其苦於哲學判斷,不如向貓多多學習。