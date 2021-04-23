撰文： 陳糸 最後更新日期： 2021-04-23 20:39

法國哲學家卡繆（Albert Camus）在《薛西弗斯的神話》中開山劈石的第一句話：「真正嚴肅的哲學問題只有一個，就是自殺，判斷生命是否值得活下去，就解決了哲學的根本問題。」說來沉重。英國思想家約翰．格雷（John Gray）反哲學常道，他在新作《Feline Philosophy: Cats and the Meaning of Life》（貓之哲學：貓和生命的意義）中建議，人類與其苦於哲學判斷，不如向貓多多學習。

人有自我意識，貓沒有。貓看見鏡子中的自己，會以為是另一隻貓。連自我都沒有的生物，貓有何值得效法？但自我意識在物種演化上並非優勢，在格雷眼中，自我是得道的障礙，無我是一種境界。畏懼死亡是自我意識的產物，死亡是意識到自我消亡，人死則意義全失。

人是會自殺的生物，因為人會替人生不值，但動物不會，貓沒有這種問題。動物沒選擇自殺，不是因為自毀不可取，而是清單上根本沒有這種選項。養貓人說，老貓能預知死期，但貓視死如歸。完全不知道賭博為何物的人，才能真正遠離賭博。不在意死亡，就不會計較時間流逝，貓早已置身永恆。

若眼界只有自己，便容易自高自大；眼界只有人類，才會自許為萬物之靈。（Getty Images）

將人貓並論，便發現人類之短。人類自視為主角，亟欲將人生變成傳奇，想將自己變成有別於現狀的另一種人。佛洛伊德（Sigmund Freud）說，人類文明乃建基於對自然人性的壓抑。人視自然為敵，人類的解放意即戰勝大自然，克服外在限制。但貓安於當一頭貓，牠對周遭物事不太在乎，對改變世界不感興趣。貓欣然接受自然所賦予的一切，人類否定自然所加諸的一切，誰安逸，誰勞碌，豈不了然？

貓的「無為」未必和能力有關。2019年4月，由日本東京大學及上智大學領導的研究團隊在科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）上發表有關貓認知能力的研究。報告指，家貓能辨識自己的名字，也知道主人在叫喚，但牠不太理會。實驗是這樣的，團隊找來貓的主人和陌生人錄製聲帶，分別讀出貓的名字和其他與名字相近的音節。貓對近音字沒有反應，當主人或陌生人叫對了名字，貓的頭顱或耳朵會有微動，但即便如此，貓也不會積極回應呼喚。研究結論說：貓具備與人類交往的能力，但沒有與人類交往的動機。貓和人類親近，因為人能提供糧食和居所。貓的確能根據主人手指指向找到隱藏的食物，但貓有別於狗，貓懶得閱讀指令，也沒當過人類是主人。

宗教和哲學皆源自人類的焦慮。宗教有時是對苦難的解釋，哲學是想圖個明白，明白作甚？就是讓心靈得安。何以心無所安？因為不甘現狀。如果有人說要追求快樂，就意味着他活得並不快樂。快樂像空氣，缺氧時才會在意。哲學追求美好、正義和不朽，就說明世界正處於相反狀態。人類渴望的，有時是某些非現世所能給予的東西。如果想要的永遠在彼岸，將永無安心之所，此所以焦慮是人類常態，快樂是人生的難題。

貓不需要哲學，因為貓沒有焦慮，只要不處於飢餓或危機狀態，貓便自得其樂。快樂是貓的「出廠設定」。人會苦悶，貓不會。苦悶是害怕獨處，害怕百無聊賴。貓除了吃、喝、拉、睡、求偶之外，百無聊賴是日常，倒活得自足自在。人類焦慮的根源，或許就在於自我意識過剩。

自我意識常常被過譽。我們都有種「自重感」（self-importance）， 一種自認比他人更重要、更有價值的信念。若眼界只有自己，便容易自高自大；眼界只有人類，才會自許為萬物之靈。格雷引述法國作家蒙田（Michel de Montaigne）說：「當我將貓當玩伴時，焉知不是貓將我當成玩伴？」這是「子非魚安知魚之樂」式的叩問，更是「莊周夢蝶」和「蝶夢莊周」主客換位的橫空猜想。

以人為尊 想法脫離事實

格雷有意將我們的思考移離「人類中心主義」（anthropocentrism），而這正是古希臘哲學以降人類思想的最大弊病。人類自恃為宇宙中心，但這種想法與事實不符，世界並不為人類而生，人類憑何高高在上，睥睨萬物？（節錄）

陳糸 書生學究 業餘寫作

《Feline Philosophy: Cats and the Meaning of Life》；作者：John Gray；出版：Allen Lane（UK）；出版日期：2020年10月

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《以《貓之哲學》勸世人：勿睥睨萬物》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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