上海時裝周：中國本土時裝大潮拐點

撰文： 李照興 最後更新日期： 2021-04-23 20:31

剛結束的上海時裝周，可說是中國本土時裝運動的拐點。說是「運動」，因為它遠非一次商貿或作品出展，更像是一種精神及行動的推進。各個場館在約一周內舉行90場時裝騷，場內場外各種活動持續近一個月，且是全球唯一還容許大量現場觀眾線下聚集看騷的。時裝周中出現眾多中國年輕一代設計師的發布，美感與價值判斷眾說紛紜，但肯定的是，那股打仗般的熱鬧氣勢與背後時裝工業的步步成熟毋庸置疑。更不用說，適當的時機讓時裝設計產業無縫接軌到網上推廣賣貨的電商大潮，將會徹底引領下一波中國時裝設計風潮與市場走勢。

上海時裝周跟其他國際大型時裝周有本質上的不同，它更像一個為中國獨立設計師而設的活動。新晉設計師的名字花俏多變、推陳出新。更炫的是各個騷場的演出和展示的作品，猶如走進一個又一個裝置藝術舞台空間。即使不是死忠的時裝愛好者、難以評價作品的優劣，眼前的景觀卻足以構成最明顯的好惡。超大圓型的射燈範圍作舞台，所有觀者圍觀於圓型外圍黑漆之中，強烈的音響與燈光裝置突出了劇場感；又或者，一個幾米高純白的娃娃立於眼前，對比模特兒顯得嬌小的身型；女孩胸前的大蝴蝶結，還有男孩身上那及膝的裙子。總之，目迷五色的放任設計，讓人覺得起碼在時裝領域上，這是個什麼都被容許的地方。

從市場和產業角度而言，這種自由當然被鼓勵。上海時裝周已一步步轉型為一個面向亞洲、主打中國獨立設計師原創時裝作品的陣地，不同於往日還想吸引國際大牌子參與，以圖令它「更國際化」，今天的定位更多是作為一個中國設計師及品牌展示作品、洽談生意、行內交流以至宣傳曝光的盛會。今年秋冬作品展會主題是「BLOOM THE SPRING」，自然想到這或許象徵着中國年輕設計師的春天。

相似的出道背景 不同的呈現方式

如果說去年疫情較吃緊時，上海時裝周無奈只能轉為主推雲上看騷，反而試探了網上時裝周的出路的話，今年就更像有備而來。線下多個騷場在上海西岸這美術館雲集的區域上演，反證了文化創意產業的硬件地標及空間設施需求與文化/時裝產業的互動關係。更大的空間可容納更具挑戰性的騷場創意。除騷場外，不同牌子創作人主理的showroom是另一重點（那往往才是真正訂單發生的地方），個別稀有的空間設計大大加深了牌子本身的形象與展示感。譬如已不再年輕、但多年來在中國知名度不低的設計師邱昊，他的showroom就是一個獨立的小院子，先從螺旋形的外圍步道走進去，中間才是玻璃通透的新品展廳，儀式感加添了品牌價值。

東鄉秀娘和演員展示張肇達及其女兒張凱惠聯合設計的時裝。（新華社）

回到新晉設計師作品，印象最深的除了來自騷場的舞台呈現方式，當然還有他們出道的背景養成。「老一輩」的邱昊（其實不過是70後）可算是留學英國那一代設計師的先驅之一，這條路一直有很多新人仿傚，以致近年更多90後設計師有相似的背景—早年出國學設計，近年回流中國創立個人品牌。疫情令中國與國際聯繫暫緩，於是也出現更多原本在外國的華人設計師更集中在中國創業及重心轉移的現象。今年其中一位備受關注的年輕設計師Louis Shengtao Chen，還只是倫敦聖馬丁藝術與設計學院2020年的畢業生，獲得過2020年LVMH大獎，風格是「年輕實驗奢華」，看上海這場騷，用料無關昂貴，有些廉價取材，但加上法式刺繡工藝，一把大傘的微宮殿式罩裙，意念是十八世紀歐洲淑女的The Debutante（元媛之章）舞會。一舉抓住媒體及時裝評論人的目光，象徵一個新世代登場。

（節錄）

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《中國獨立設計師的春天 上海時裝周：本土時裝大潮拐點》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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中國獨立設計師的春天 上海時裝周：本土時裝大潮拐點