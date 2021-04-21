撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-04-21 12:00

在本周四（4月22日）「世界地球日」一連兩日由美國總統拜登主持的氣候領袖峰會即將召開之際，美國總統氣候特使克里（John Kerry）上周三（4月14日）起專程出訪上海，與中國氣候變化事務特使解振華於其後兩日進行閉門會面，並與國務院副總理韓正進行視像通話，是為拜登上台以來首位訪華的內閣官員。

曾代表民主黨出戰總統選舉、主理參議院外交事務委員會的前國務卿克里在美國政壇地位極高，與拜登關係密切，也曾與相識多年的解振華促成《巴黎氣候協議》，其行程的標誌性不言而喻。而且此行時間安排巧妙，明顯是為雙方氣候合作破局，特別是國家主席習近平會否應邀出席其氣候峰會，以打開拜登對華「極端競爭」背後的合作層面，以圓其有「競」亦有「合」的藍圖。

克里的行程極為低調，全程沒有與媒體接觸，到上周六（4月17日）轉訪韓國首爾之後就回程返美；而中方官媒亦沒有特別關注克里到訪。

克里的行程極為低調，全程沒有與媒體接觸，到上周六（4月17日）轉訪韓國首爾之後就回程返美。圖為克里4月17日抵達韓國，展開訪問。（資料圖片）

同日，中美雙方公布了應對氣候危機的聯合聲明，強調中美「致力於相互合作」、「堅持攜手」並「與其他國家一道」去解決氣候危機和落實《巴黎氣候協定》，並對本周由美國主辦的領導人氣候峰會表示「期待」，指出峰會的目標是「在格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會（COP26）前提高包括減緩、適應和支持的全球氣候雄心」，呼應了上文「與其他國家一道」的表態。

聲明提到雙方都會採取一些近期行動，諸如「制定各自旨在實現碳中和/溫室氣體凈零排放的長期戰略」、「擴大國家投融資支持發展中國家」等，並指兩國未來會在各個減排和綠色科技等具體減排行動上「繼續討論」。

圖為2021年4月16日，中共中央政治局常委、中國國務院副總理韓正於北京以視頻方式會見來華訪問的美國總統氣候問題特使克里。（新華社）

競爭中謀合作仍有難度

雖然聲明內容有欠具體，卻可算是中美近來緊張關係之中的一個亮點，符合了中方一直以來，以及拜登政府上任以來對中美關係的預期。不過，在克里訪華前後發生的周邊事件可見，中美能否在對峙之間維持氣候變化上的合作，仍有隱憂。

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《中美氣候合作圖破局 拜登對華重視有餘 正視不足》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

261期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】當中國可以平視世界 香港怎樣正視全球新秩序

虐兒案頻發背後 香港兒童欠缺「保護網」

監管「靴子落地」之後 螞蟻估值「折上折」

後疫情時代 從在家工作到混合辦公

中國獨立設計師的春天 上海時裝周：本土時裝大潮拐點