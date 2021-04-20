撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-04-20 21:40

4月11日，針對伊朗納坦茲（Natanz）核電廠的秘密襲擊引發火災和停電，損壞了用於濃縮鈾的離心機，使此前一周美國和伊朗在維也納重啟的核協議「間接」談判蒙上陰影。襲擊廣被認定是以色列所為，後者的官員也不諱言向媒體披露消息，「承認責任」。此番襲擊也突顯美伊「重返核協議」之路似乎不太好走。

作為對襲擊的回應，伊朗當局宣布將會用更現代化的技術替換受損的離心機，並將濃縮鈾豐度提高至前所未有的60%，進一步接近武器級別。分析人士擔心襲擊可能會使伊朗民情更加倒向對核協議疑慮甚深的強硬派，使在本年6月總統選舉料將失去政府控制權的溫和派更難把握時間返回協議。幸而，擁有最終「話事權」的最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）上周二（4月13日）宣布，伊朗將繼續談判，可見「重返派」仍佔上風。翌日，伊朗談判代表亦通過核協議其他簽署國（中、俄、英、法、德五國）的外交官作傳話中介，與美國恢復談判。

伊朗在納坦茲核設施受襲後，提高濃縮鈾豐度至60%。（美聯社）

納坦茲襲擊影響有限

這不是以色列第一次被指策動針對伊朗核計劃的破壞活動。去年6月，以色列已對納坦茲核電廠發動過襲擊；同年11月，又刺殺了伊朗核專家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）。

現屆以色列政府認定伊朗威脅其存亡，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）對美國總統拜登重返核協議的計劃提出了強烈的批評，聲稱該協議無法阻止伊朗將其核能力武器化。

然而，以色列影響談判結果的能力有限。

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《以色列攻擊屬旁枝 伊朗核協議存廢還看美國》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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