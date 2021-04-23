撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-04-23 08:00

每次經濟不景氣，不少公司都會推動自動化，藉此削減人力成本。是次疫情對全球經濟打擊重大，自不例外。說起自動化，不少人立即聯想到工廠裏取代工人的機器。然而，《紐約時報》科技專欄作家Kevin Roose向科技媒體The Verge指出，自動化早已超越這個階段：「目前絕大多數機械人其實是軟件。」他解釋，白領職位才是人手過剩的工種：「如果你走一趟工廠，會發現人手已經很精簡，廠房內大多數可以自動化的工序，很多年前已經全面自動化。相反，白領崗位仍舊有大量人手執行重複的工作。」

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自動化浪潮早已過了實體工廠機器的階段，下一波將是自動執行文職工作的軟件。圖為Jaguar汽車生產工場。（Getty Images）

當中的威脅來自「機械人流程自動化」（robotic process automation，RPA）技術。RPA「機械人」基本上是軟件會自動執行一系列流程。以上月底向紐約證券交易所（NYSE）申請上市的RPA供應商UiPath為例，利用人工智能（AI）建造軟件機械人，執行重複而耗時的工作。

市場研究公司Forrester分析師Craig Le Clair指出，RPA對企業很吸引，因為它們價格便宜，又容易使用，而且能夠與公司現有的後台系統相容。跨國廣告代理公司電通自動化總監Max Cheprasov透露，正計劃使用UiPath開發的程式碼平台，員工只需基本培訓就可建立適合自己的機械人。他希望在五年內為每位員工提供一個虛擬助手。RPA不止能夠自動化某些工作程序，其供應商Blue Prism行政總裁Jason Kingdon甚至稱該公司的機械人為「數碼員工」。他估計，現在企業有介乎一半至三分之二工作可以交由機器自動完成。

機械流程自動化（RPA）公司UiPath本月21日在紐約交易所上市，首日升超23%，總市值約358億美元。（UiPath Twitter圖片）

目前RPA主要處理簡單而繁瑣的工作，隨着AI發展，將來可望執行較複雜的工種。市場調查公司IDC研究總監Wayne Kurtzman預期，辦公軟件在未來五年將加入更多AI和機器學習功能，以處理知識型員工的工作。

疫情「掩飾」自動化的企圖

疫情爆發強化了企業自動化的決心。一方面，疫情導致部份商品的需求及服務增加，造成了全球供應鏈問題，因此，企業需要將部份業務自動化。另一方面，Roose稱有些企業顧問向他指出，疫情成為部份公司轉型自動化的「政治掩飾」。他解釋：「企業如果在正常情況下引入RPA，或會嚇壞工人，引起強烈反對，造成政治上的煩惱。但疫情期間就沒有強烈反對的聲音。事實上，不少消費者也接受企業自動化，因為毋須與人接觸，即可得到商品或服務。所以，在疫情推波助瀾下，不少公司終於能夠實行計劃多年的RPA項目。」

疫情推動企業應用自動化軟件，未來RPA或會取代大量白領工作。（Gettyimages）

藥店集團沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）全球科技總監Mike Maresca透露，公司使用Automation Anywhere開發的RPA平台在財務、人力資源、供應鏈、資訊科技等多個業務領域應用機械人，簡化工作流程，助公司處理更多網上訂單及客戶查詢。他稱，在疫情期間將部份工作交予機械人，提升了員工的生產效率和士氣。

「一般般自動化」隱藏危機

Le Clair和Roose對RPA的擔心，在於這種自動化並不是好的自動化。Roose指出：「過去的自動化同時帶來好和壞的後果。工廠引入機器令工人失業，但同時創造了更高的產能，最終降低了工廠生產商品的成本，令人更容易買到和買得更多。雖然它令工人失業，但會產生某種抵銷作用。」

麻省理工學院經濟學家Daron Acemoglu和波士頓大學經濟學家Pascual Restrepo回顧自動化的歷史時發現，在二十世紀期間，自動化技術帶來的後果較正面。整體而言，引入自動化的行業中，新型職位出現的速度快過淘汰舊職位。

RPA自動化軟件，可能只會取代低階而重複的工作，卻不會帶來新型工作職位，對經濟長遠發展未必是有利的科技應用。（Getty Images; VCG）

但他們也發現，自上世紀八十年代後期，這種情況開始逆轉，自動化取替舊職位的速度快過新型職位的出現。這種轉變可能是因為「一般般的自動化」（so-so automation）。這種自動化技術只能勉強取代人類員工的工作，但不足以創造新型的工作機會或提高公司生產力。例如超市雜貨店設置自助結賬機，既不會令顧客購買更多貨品，也不會大幅加快他們購物速度，只會令商店減少人手。

因此Roose認為：「從宏觀經濟而言，RPA這種自動化的危機，不是因為它有多先進，反而是因為它的技術水平是如此簡單。如果我們擔心未來經濟和就業情況，其實更應寄望技術水平較為複雜的AI，以及更先進的自動化技術出現，這樣才會為被取代的人創造流動空間，帶來新的工作機會。」

（節錄）

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《疫情催化自動化 「數碼員工」省成本 白領崗位岌岌可危》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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