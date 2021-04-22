撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-04-22 15:50

財政司司長每年編製《財政預算案》之前，都會對外宣傳，希望社會各界提供寶貴意見；然而，每次預算案發表之後，往往又被指措施離地，未能精準幫扶，甚至忽略基層—這顯然並非民意所指。公眾諮詢變作形同虛設的形式主義，長此以往，便會加重不公義的財政分配，令社會資源愈發向權貴傾斜。在強化「行政主導」體制之後，應該如何將民意注入政府財政預算及政策草議中？「由下而上」的決策制訂有可能在香港實現嗎？由彩福邨互助委員會主辦、青年智庫MYWO協辦的「參與式預算」項目，或可為「公民參與」帶來一些想像。

彩福邨參與式預算是互助委員會就有關「邨內改善及維修保養工程」及「屋邨活動」讓居民提交建議，前者預算上限五萬元，後者預算上限三萬元，並以邨內居民「一戶一票」方式排列優先使用安排。彩善樓互助委員會主席歐普熹表示，近年來，屋邨活動中的參與者逐漸減少，並鮮有年輕一代加入，而是次項目的參與活躍度則超出預料，有百餘份提案。

彩福邨參與式預算是互助委員會就有關「邨內改善及維修保養工程」及「屋邨活動」讓居民提交建議。（資料圖片）

以連結街坊為己任的互委會期待有更多街坊關心屋邨事務，但由於權力及撥款微薄，平日會透過處理街坊鄰里間的噪音、冷氣機滴水等糾紛，維護並營造睦鄰氛圍。互助委員會每年獲8,000元（每季2,000元）撥款，只夠維持運作、簡單維修及小型活動，對維繫邨內居民凝聚力也是有心無力。歐普熹說：「儘管節日活動也由每層樓的代表、街坊們一起商量，我們希望街坊能夠再多些、再主動些參與。」也就是說，相對於被動維繫，街坊主動參與才會令社區事務的決策更能滿足居民的需求。

歐普熹介紹，一些提案儘管未能入圍，卻值得反思。如有少數族裔街坊提出希望能夠學習中國功夫。「其實四座樓中，每座都有十幾戶少數族裔街坊，但他們的需求總是被忽視，甚至連政府派錢都一無所知，所以我會一戶戶去告知。」他亦表示，學習中華文化的活動也許未必能於此次計劃中實施，但這反映出少數族裔街坊想要融入本地環境的需求，值得所有人反思。「彩福邨是有十一年樓齡的新屋邨，當時的小朋友都長大了，邨中卻沒有屬於青少年的空間。」歐普熹認為，青年也是屋邨設施、活動中被忽略的一群。

歐普熹希望街坊能更主動、多些參與屋邨的活動。 （歐嘉樂攝）

專家小組中的環保建築師及城市設計師葉頌文從專業角度解釋「參與」的重要性。他表示，就像環保建築一樣，建築本身不會環保，要配之以用家的使用，才能發揮環保功效。而在城市設計中，「地方營造」（place making）很重要，過去是由建築師、設計師做「主筆」，規劃、設計空間的使用，現在則會逐漸加入持份者對地方營造的參與—即「以人為本」，從用家角度出發。

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《參與式預算帶來的想像 如何真正促成公民參與？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

261期《香港01》周報精選內容：

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