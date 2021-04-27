撰文： 劉彥汶 最後更新日期： 2021-04-27 17:45

2019年反修例風波過後，中央政府祭出重磅的《港區國安法》，特區政府因而提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，當中要求包括區議員在內的公職人員必須宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，預計下月中旬恢復二讀。 在高度政治化的香港，不少人認為此舉旨在打壓乘反修例之勢全面翻盤的民主派區議員，有人甚至堅拒宣誓毅然辭職。這着實耐人深省，作為肩負社區治理重擔的一員，究竟是政治表態重要，還是民生實踐重要？至於掌握「生殺大權」的特區政府，主宰區議員命運之時，究竟應該以政治立場「一刀切」，還是實事求是地容許更多「愛國能者」參與社區治理的工作？ 《香港01》就此專訪四位政治光譜截然不同的區議員，看看他們歷經多次政治震盪，對「社區治理」有何反思。 反思社區治理系列報道五之四

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民主黨觀塘區議員葉梓傑早於三年前開始在當區進行地區工作，今屆終於踏入區議會，「反修例運動期間，市民的意願就是希望透過選票告知外界，政府的所為並不符合市民的期望。這次投票反映市民與政府之間的連結是很薄弱的。」但葉梓傑不像其他民主派區議員一樣，打着「爭取民主」的旗號在區議會上提出不同的政治議題，而是較着重於「改善社區」。他對改善藍田區有一定期望，例如希望可處理區內設施老化的問題，而在工作一年多後，他認為區議會的確可協助他達成目標，但始終與期望有落差。

雖然每位居民對區議員的期望都不一樣，但葉梓傑個人會較着重於改善社區。（資料圖片／高仲明攝）

「今屆區議會與政府之間的氣氛跟上屆不一樣，所以（期望）是有一點落差。在民生議題上是做到事的，但在與政府溝通的過程中，會牽涉政府是否願意與你溝通。」葉梓傑指出，如政府部門願意溝通，過程會比較順暢，例如政府決定暫時封閉藍田區內一條行人路進行山坡工程，他向政府部門表示這會對居民往來造成不便後，當局確實調整了計劃。



葉梓傑認為區議員的工作較廣泛，視乎居民需要而定，「社區事務，甚至小至私人事務，例如夫妻吵架，都會找我們，有一次一位婆婆手機掉到床底下也找我們，所以我覺得自己的角色沒什麼局限性。」雖然每位居民的期望都不一樣，但他個人着重於改善社區，例如他舉辦了一個尋找長者跌倒黑點的活動，吸引不少居民參與，並在找到黑點後要求政府跟進。活動除反映居民的社區關注度及互助情況外，也突顯居民對社區有一定要求，作為區議員不能得過且過，要更務實地處理社區問題。

民主黨早前公布，會傾向在區議會中宣誓，作為黨員的葉梓傑也不例外。（資料圖片／余俊亮攝）

政治與民生應取得平衡



民生期望能夠達成是件好事，但作為民主黨的一員，葉梓傑或多或少都會對區議會有政治期望，「我慶幸我參加的是直選的區議會選舉，所以市民的投票是最直接的，而我加入民主黨本是希望能推廣民主，區議會本身是能夠做到這件事的。」他認為區議會不能完全「去政治化」，即使在參選時，參選人亦須在報名表上填寫「政治聯繫」一欄，而選舉本來涉及政治角力，因此難以完全去除政治元素。某些民主派區議員會將關注放在政治宣傳上，忽略了地區工作，葉梓傑則回應：「每個區議員擔當這個職位都會有背後的理念，某些擅長協助反修例運動的人可能以此成為他們的參選動機，但我理解有居民會覺得若側重了這一邊，會否減少對民生的關注？可能也要取得一個平衡。」他又指，每個區議員所服務的只有一小區，居民可能會較期望區議員能協助他們處理日常生活問題。因此，他認為民主派議員可增加對民生工作的着重，「希望居民可從多角度了解民主派的工作能力。」

民主黨早前公布，會傾向在區議會中宣誓，作為黨員的葉梓傑也不例外。他認為宣誓或「愛國者治港」的大原則並未阻礙他在區議會的工作。至於官員離場的問題，葉梓傑表示，觀塘區議會較少出現類似情況，只有在討論「明日大嶼」時有官員離場。「議員在區議會上提出某些議題，代表有市民關注，若官員離場，會令市民感覺不被尊重。」例如「12港人案」，他表示有不少居民閱報後都向區議員表達關注，議員幫忙向政府部門查詢最新情況是沒問題的，至於有沒有在區議會上討論的必要，則要考慮實質效果。被問到政府是否對民主派存在偏見，葉梓傑最後笑言：「其實我也覺得是，但改善民生就不應分政見吧。」葉梓傑較着重於改善社區的工作。



上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《反思社區治理— 香港需要怎樣的區議會》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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