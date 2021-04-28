撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-04-28 16:13

上周四至周五（4月22至23日）的白宮氣候峰會上，美國總統拜登宣布在2030年將美國溫室氣體排放量較2005年水平降低50%至52%。這基本上是美國前總統奧巴馬簽署《巴黎協定》（The Paris Agreement）時減排目標的兩倍，當時美國承諾到2025年減排25%至28%。拜登此次還宣布，美國要在2050年實現溫室氣體零排放。對於各界對美國空有承諾的質疑，拜登更聲言「只有承諾而不做事，只是一大堆熱空氣」，以表示自己對落實減排的決心。

在拜登政府幕後施壓下，日本首相菅義偉意外宣布將其2030年溫室氣體減排力度由2013年度減少26%的水平，提高到46%至50%的水平。至於作為唯一自《巴黎協定》之後溫室氣體排放有所上升的G7成員國加拿大，其總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布將致力於在九年內把溫室氣體排放量降至較2005年水平低40%至45%。韓國總統文在寅則宣布停止對海外煤炭發電廠的投資。

在拜登政府幕後施壓下，日本首相菅義偉意外宣布將其2030年溫室氣體減排力度由2013年度減少26%的水平，提高到46%至50%的水平。圖為日本首相菅義偉（右一）3月12日在官邸出席以視像形式舉行的四方安全對話。（資料圖片／美聯社）

各國紛紛提出新目標

即便是質疑氣候變化的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）也宣布會在2050年前達到碳中和（雖然他隨後就馬上在本年預算中減省環境開支）。作為交換條件，博爾索納羅要求美國提供10億美元的經濟援助，以換取將亞馬遜雨林的砍伐量減少40%。煤炭大國澳洲雖然未有提出新的減排目標，但其總理莫里森（Scott Morrison）卻宣布了一項新能源計劃，投資5.4億澳元，用於發展減排技術。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國正在納入立法，力爭到2035年碳排放量較1990年水平減少78%，到2050年實現溫室氣體淨零排放。這一目標首次包括航空和航運。歐盟方面已在2020年1月15日通過《歐洲綠色協議》（European Green Deal），承諾2030年溫室氣體排放要比1990年減少50%至55%，到2050年實現溫室氣體淨零排放。相對而言，美國的減排力度並不比歐盟和英國大。

俄羅斯總統普京在峰會上提到，俄羅斯將在2050年之前顯著削減淨排放。（資料圖片）

而印度和俄羅斯並沒有宣布新的減排目標。印度總理莫迪（Narendra Modi）在會上和拜登啟動「印美氣候與清潔能源議程2030」計劃，以推動綠色投資，敦促通過「改變生活方式」，以應對氣候變化。俄羅斯總統普京在峰會上提到，俄羅斯將在2050年之前顯著削減淨排放。他在峰會前一天的年度政府講話中，提到要在未來三十年將碳排放降至歐盟標準線以下，並增加對工業污染的懲罰力度。

中國國家主席習近平在氣候峰會上重申了其2020年提出的時間表和減排目標。（新華社）

僅僅在峰會前一天才確定出席此次峰會的中國國家主席習近平只是重申了他2020年提出的時間表和減排目標，即中國爭取在2030年前實現「碳達峰」、2060年前實現「碳中和」，並宣布中國將從2026年逐步減少煤炭消費量。他同時強調，發達國家應在應對氣候變化問題上「切實幫助發展中國家」，強調「要重信守諾，不要言而無信」。

此次拜登主持國際氣候峰會，可以說是近來一段時期盟友及價值觀外交的延續，旨在重獲國際社會信任、重塑美國的領導力，掌控氣候問題上的話語權，同時將新能源經濟和國內投資掛鈎，加強美國面對中國的競爭力。此次拜登更希望中國能夠更新減排承諾，從而幫助白宮減排方案在參議院闖關。可是中國為何拒絕新承諾？詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《拜登藉峰會公布減排宏圖 氣候政策已成領導世界的關鍵》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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