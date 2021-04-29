有誰知道一覺醒來，世界從此再不一樣呢？2021年2月1日，本是去年緬甸選舉之後的首場國會會議，但緬甸國防軍（Tatmadaw）於凌晨趁人民進入夢鄉之際發動政變，逮捕國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）和全國民主聯盟（NLD，下稱「全民盟」）多名領袖，奪下全國最大城市仰光的控制權，並宣布全國進入一年的緊急狀態，此舉一夜震驚全球。

筆者曾於三年多前遊歷緬甸三個星期，對這個佛教國家印象深刻。筆者現正在歐洲深造國際關係、世界政治和人道救援行動，包括修讀「國家保護責任」（Responsibility to Protect，R2P）課程，故嘗試結合自身經歷和所學理論，剖析這個近年常成為新聞焦點的全球性政治承諾能如何協助處理和解決錯綜複雜的內戰和糾紛。