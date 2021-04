「世界末日之鐘」(Doomsday Clock)自1947年起設立至今,人類離地球末日的子夜零時(24時)只餘100秒,面對氣候變化、環境遭破壞等涉及人類共同命運的問題,我們應該如何應對?

微軟創辦人比爾.蓋茨(Bill Gates)在疫症大流行期間,專心寫了一本書,名為《如何避免氣候災難:結合科技與商業的奇蹟,全面啟動淨零碳新經濟》(How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need),在全球與新冠疫情搏鬥期間關心氣候問題,似乎有點兒離地;然而,在這位前世界首富眼中,氣候災難遠比疫症更致命,人類必須盡早聯手解決,否則後患無窮。

作為從新經濟發展中崛起的企業家,蓋茨比一般人乃至一般企業家更具戰略眼光,也看得更長遠。他的關注點不但涉及全球人類命運,更需要與本文探討的「永續投資」(ESG investing)配合,共同為氣候變化這個宏大議題從基本生活層面做起。