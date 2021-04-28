撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-04-29 20:18

「世界末日之鐘」（Doomsday Clock）自1947年起設立至今，人類離地球末日的子夜零時（24時）只餘100秒，面對氣候變化、環境遭破壞等涉及人類共同命運的問題，我們應該如何應對？ 微軟創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates）在疫症大流行期間，專心寫了一本書，名為《如何避免氣候災難：結合科技與商業的奇蹟，全面啟動淨零碳新經濟》（How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need），在全球與新冠疫情搏鬥期間關心氣候問題，似乎有點兒離地；然而，在這位前世界首富眼中，氣候災難遠比疫症更致命，人類必須盡早聯手解決，否則後患無窮。 作為從新經濟發展中崛起的企業家，蓋茨比一般人乃至一般企業家更具戰略眼光，也看得更長遠。他的關注點不但涉及全球人類命運，更需要與本文探討的「永續投資」（ESG investing）配合，共同為氣候變化這個宏大議題從基本生活層面做起。

根據蓋茨在該書中羅列的數據，目前的碳排放量佔據人類生活的各個領域，製造產品（水泥、鋼鐵、塑膠）佔31%、電量佔27%、耕種與養殖佔19%、運輸佔16%、溫度調節佔7%，蓋茨希望可以在2050年前做到碳排放量由目前的510億噸，減少至零排放。但由510億到0，難比登天。然而，對於這位天才級電腦工程師而言，再大的難題都有解決方法。

作為從新經濟發展中崛起的企業家，蓋茨比一般人乃至一般企業家更具戰略眼光，也看得更長遠。（路透社）

誠如他在著作中寫道：「創新不僅僅是發明一台新機器或新製程，還包括對商業模式、供應鏈、市場和政策提出新穎觀點，以協助新發明問世、達到全球規模。創新既代表全新的工具，也代表全新的做事方式。」

目前炙手可熱的投資策略，或許可以為「如何避免氣候災難」這個大課題，提供一個可行的方向。

近年在投資界中，ESG成為顯學。所謂ESG，就是環境（Environmental）、社會（Social）及企業管治（Governance）的簡稱。根據麥肯錫公司（McKinsey & Company）在2019年發表文章《Five ways that ESG creates value》中的定義，環境涉及公司消耗能源的方式、處理廢料的手法，以及對環境生態的影響，而在今時今日，環境一詞特別與碳排放及氣候變化息息相關；至於社會，主要是指公司與不同持份者、社區等的關係，當中以勞資關係、多元及融合較為重要（如同一工種可聘用不同種族、國籍背景人士）；最後就是管治，良好的企業管治應包括一套行之有效的制度、憲章、公司守則，以達致當地法規的要求，以及保障股東、投資者的權益。（見表一）

根據英國《金融時報》的分析， ESG正從專業領域走向主流，近年全球ESG革命更來到關鍵轉折點。哈佛大學商學院的調查顯示，目前逾八成的資產管理人將ESG列入投資決策的考量因素。全球最大主權財富基金──挪威主權基金在其《全球投票指南》（Global Voting Guidance）中，更開宗明義表示，「我們的投票原則着眼於該決策是否有益於公司的長期績效，以及降低與環境、社會及企業管治相關的財務風險。」

根據聯合國責任投資原則組織（Principles for Responsible Investment，PRI）2019年的數據，同意並簽署倡議的機構數目高達2,372間，旗下管理資產規模達86.3兆美元；而美國商業圓桌會議（Business Roundtable）的同年統計則指出，全球以ESG導向的投資總額達30兆美元，比起2004年多出十倍。

因此，智庫認為此驚人增長，代表ESG不止是一種「自我感覺良好」的想法，而是真正影響着消費者、投資者及企業的重要元素。不過，要如何知道企業是否有持續發展趨勢？此外，要如何推動企業實踐ESG理念？詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《氣候災難比疫情危害尤甚 永續投資成「下回常態」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

262期《香港01》周報精選內容：

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