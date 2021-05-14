撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-05-14 22:20

看《滅我者》（Those Who Wish Me Dead）的心情喜憂參半，導演泰萊舒列頓（Taylor Sheridan）是近年拍攝美國西部犯罪題材而得令的新銳，前作《風河谷謀殺案》令人印象深刻。新作有安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）擔任女主角，片中反派角色更星光熠熠，可惜電影宣傳方面卻備受冷待。

安祖蓮娜祖莉在片中扮演森林消防員漢娜，因一次救火中判斷失誤，眼睜睜地讓數人葬身火海，自此心態失衡，幾乎放棄人生。她被調職獨自駐守叢林消防塔，遇到被殺手追擊的神秘男孩康納。殺手為了奪取男孩性命，一邊在森林縱火，一邊鍥而不捨追殺，漢娜必須同時應付火災和殺手，陷入困境。

本片是安祖蓮娜祖莉相隔多年再度拍攝強悍女性擔綱的動作電影，算得上是「回歸」。牌面上很有賣點，細看電影卻不是那麼一回事。不知是否為了保證安祖蓮娜祖莉的戲份，電影花上許多篇幅來講述她的心魔，相反，並不是那麼仔細地挖掘其他角色，整個劇本變得失衡。

電影的殺手支線反而最好看，編劇沒有例行公事地創作出冷血角色，而是描寫了兩位屢屢抱怨人手不足又偶爾蝦碌的殺手。其實他們並非愚笨的類型，行事非常專業，編劇寫出不少黑色幽默的細節，成為本片最難忘的部份。這兩位反派角色沒有遵循荷里活商業製作的規範，有扔掉教科書的頑皮氣質……（節錄）

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《《滅我者》殺手不再冷峻 黑色幽默成亮點》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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