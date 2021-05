看《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)的心情喜憂參半,導演泰萊舒列頓(Taylor Sheridan)是近年拍攝美國西部犯罪題材而得令的新銳,前作《風河谷謀殺案》令人印象深刻。新作有安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)擔任女主角,片中反派角色更星光熠熠,可惜電影宣傳方面卻備受冷待。