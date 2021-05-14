撰文： 董秀生 最後更新日期： 2021-05-14 14:45

縱使全港停課後學生在家自學為一些師生、家長帶來困擾，但程介明向《香港01》表示，不必把問題看得太過負面，「這其實也是個契機，讓教育界可以尋求教學理念上的突破，以後可產生良性的長遠影響。」這個契機，其實是實踐自主學習的契機。

承接上文：【停課．上】老師家長都吃力不討好 疫下在家自學為何成效不彰？

程介明認為，現代的學校體制，實是工業革命以後、英國在1870年訂立《教育條例》（Education Act）以來的產物，以劃一的學習內容和標準，達到塑造人力資源的目的。他形容，在這樣的社會，人們可以說是「一紙文憑、一技傍身、一勞永逸、一帆風順、從一而終」，憑着在學校制度下取得技能和文憑，就可有穩定的職業前途。可是，這樣的日子已經再難維持。

疫下停課實是實踐自主學習的契機。

當今世代，商品生產供過於求，生產目的從滿足需求變為營造慾望，講究個人化和量身訂製，因此減少大量生產，金字塔型大機構愈來愈少，並走向一站式服務。小機構較為靈活，較多變化，沒那麼穩定，對於僱員亦沒有以往的期望與保障，因此，僱員也沒有對機構的期望與忠誠。在瞬息萬變的社會中，大學畢業生在學校所學與日後的工作愈來愈難匹配。

以香港大學為例，除了醫學院畢業生較能守住專業，其他如法律、工程等學系的畢業生，進入社會後的工作每每與所學差天共地，而且頻繁轉工，一生人做十多份工，或一個人身兼數職，成為斜槓族（slasher），都是不足為奇的。如此一來，個人變得愈來愈自由，但前景也愈來愈變幻莫測，學歷已經不足以應對多變的未來，人們要學會不斷學習。「正因如此，學習的主動權要交給學生。」程介明說。

既然個體之間存在差異，如果增加學生的自主性，讓他們決定學什麼、怎樣學，應該更能產生效果。

新冠疫情下，世界各地的學校都被迫停課，學生無奈地留在家裏，然而，自此，亦促使各地嘗試進行教育改革，利用網上資源，讓學生自主學習。例如新加坡去年3月就宣布，疫情紓緩後，學生仍每周有一天在家學習。蒙古沒有什麼疫情，但也決定學生每周三天回校、兩天在家。「香港方面，教育局專注於國安法，尚沒有教育創新的氣氛。不過，教育局可以下放權力，透過校本管理，由學校自主創新。」程介明建議。

他更表示，以自主學習形容這種改革，較在家自學更準確。「教師不必教授所有東西，可以讓學生做一些學習項目（project），自己找資料。」他舉例道，可以是以二次大戰為主題，讓學生分成小組，講述不同國家的情況；可以是讓學生想想甲午戰爭時，日本的報紙頭版寫什麼；也可以書包為主題，探討最好的書包應該是怎樣……這些功課都可以運用網上資源完成，香港的手機滲透率很高，卻很少用於教學，程介明認為應好好利用。

（節錄）

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《疫下停課與自主學習 在家自學給香港教育的啟示》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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