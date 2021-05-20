撰文： 李照興 最後更新日期： 2021-05-20 18:55

如果一切依大敘事去發展，中國時代已逆轉而來，單從建設的動力與區域中心性而言，上海好大機會將會是二十一世紀的世界首都，如同二十世紀的紐約，或者十九世紀的巴黎。

５月走在上海街頭，基本上已沒有疫情的線索。人們在公共場所仍戴着口罩，可私底下生活上已較為放鬆，市面亦早恢復原樣。「五．一」的五天長假，全中國票房破了過往同期紀錄，上海的戲院貢獻了最大比例的收入。在往日外地遊人眾多的上海地標新天地，湖面終改建完成，旁邊就是新建的一大展覽館（原一大會址也成為當前紅色旅遊的重點，在導遊旗幟引領下，遊人絡繹不絕）。

上海在野心、建設和技術普及上已躋身亞洲最先進之列，但其長遠的目標應是世界首都。（資料圖片）

顯然，未來上海的藍圖大大超出這個傳統景點與想像，用輻射到各個上海區落去形容絕不為過。有些最近改建或建成的設施，概念及審美的精準，超乎了對國內公共設計的固有想像，有更多大型的場館亦將落成，許多是世界第一。當人們想說，上海什麼時候超越其他國際城市、什麼時候衝出亞洲之時，其實她已用三十年做到了，而且看來會是未來重要的領軍城市一員。

當其他國際城市仍受困於疫情，由去年秋季開始至今，大型的展覽、博覽會、藝博會、設計周、時裝周到上海書展，一個連一個，人頭也迫爆。年中還會有更多潮物市集、上海電影節、新一屆藝術季。任憑對強勢管控的合理懷疑，以至對軟件質素的批評，都難以否定一個事實： 這城市在建設的投入、效率，以至公眾或民間的資源融合及發揮，已遠遠超出人們過去的認知。

遊走記錄一個城市的適宜居住度，還得流連尋常小街、菜場、公園。（資料圖片）

社區滿足生活所需

但撇開過度宏大的城市藍圖，考核一個城市，還需歸結到最基本的在地宜居性。遊走記錄一個城市的適宜居住度，我們還得親身走一轉，不在官方或旅遊宣傳的熱門路線，反而流連尋常小街、菜場、公園。更不應只去已擠爆的景點，而是返回代表一個城市的真實生活體驗。在此設定下，我慣常「檢查」的地點，聚焦於交通出行、社區設施，以及大型的公共基建和文娛場所。

（節錄）

李照興 長駐京滬的知名文化人

上文刊登於第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《上海未來藍圖 打造二十一世紀的世界首都》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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