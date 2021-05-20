撰文： 李道 最後更新日期： 2021-05-20 16:48

2020年5月25日，非裔美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被警員拘捕時跪壓頸部，以致之後身亡，其頸部遭警員以膝蓋壓住長達9分29秒。片段曝光後，「Black Lives Matter」（BLM，黑人的命也是命）運動再起，並席捲全球，單膝跪地姿勢成為黑人平權的標誌動作。涉事警員肖萬（Derek Chauvin）被控謀殺及誤殺的案件早前審結，裁定全部罪名成立（他已要求重審）。判決多少還了弗洛伊德一個公道，但始終死者已矣，不能復生；更重要的是，一年過去後，美國黑人人權獲改善了嗎？黑人的命也是命嗎？

一年前的慘劇，最令人不齒的是，美國警員彷彿視黑人之命如草芥。即使到了弗洛伊德去世一周年、肖萬終於受審的敏感時刻，類似事件居然還接續發生。例如在開審前一個月，傳媒便廣泛報道接二連三再現黑人被警察槍殺慘劇，並觸發了新一輪示威浪潮。相關案件最令人詬病之處，是警方到底是否有必要開槍，尤其對象大多為手無寸鐵，其次是涉事黑人即使有罪，但也罪不致死，何況警方職責只限將疑犯逮捕，定罪與判刑的權力應歸法庭。

美警槍下亡魂乃冰山一角

上述曝光事件或只屬冰山一角。美國《華盛頓郵報》的統計指出，截至上周四（5月13日），美國年內已有65名黑人遭警員射殺，即平均每星期有3至4名黑人成為警方槍下亡魂—這是中槍致死的人數，尚未包括大難不死的倖存者。根據美國非牟利組織Prison Policy Initiative（PPI）的最新比對數字，以每1,000萬人口計算，美國警察執法時年均殺害約33.5名平民，數字遠多於排第二、三的加拿大（9.8人)和澳洲的（8.5人），以及排第四、五的荷蘭（2.3人）和新西蘭（2人）。

每年死於美警槍下的數字難以言少，為何不是每宗案件都被揭發？（資料圖片）

每年死於美警槍下的數字難以言少，為何不是每宗案件都被揭發？也非每次都如上述案件般廣受關注？而且，《華盛頓郵報》還提到，官方統計只基於部門自願而非強制呈報的資料，故當局很大程度低估或漏報了實際槍擊數字。

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《接二連三再遭警擊殺 一年過後，黑人的命也是命嗎？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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