撰文： 盧偉文 最後更新日期： 2021-06-04 17:00

4月26日對沙特人有着切身且重要的意義。五年前的這一天，沙特阿拉伯《2030願景》計劃正式啟動，為一場聲勢浩大的改革大戲拉開了序幕。該計劃在沙特掀起摧枯拉朽的變革，令每一個國民都感到山雨欲來，尤其是女性和年輕人，更對計劃背後的「總設計師」、現任王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）寄予厚望。上個月底，穆罕默德在《2030願景》頒布五周年之際接受當地電視台訪問，表示過去四年取得了「巨大成就」；然而，不少觀察家指出，事實與其宣稱的有所出入，多項指標與計劃原本設定的目標仍有一段差距，意味轉型遠未成功。那麼，王儲主導的這場全方位改革到底存在什麼問題，又為何不被外界看好？

沙特《2030願景》已啟動五年，但多項計劃與原定目標仍有一段差距。（美聯社）

作為海灣地區最大的阿拉伯經濟體，沙特以豐富的天然資源著稱，其石油儲存量佔全球探明總量的四分之一，出口量則常年位居世界首位，在國際原油市場上扮演着舉足輕重的地位。從上世紀七十年代起，沙特便憑藉「黑金」石油成功躋身全球人均高收入國家的行列。不過，在享受「石油恩典」的同時，該國也遭受到「資源詛咒」的困擾，由於經濟上長期依賴於石油出口，沙特的產業結構十分單一，社會趨於保守和僵化，政治氣氛極度壓抑，是典型的「食利國家」（rentier state）。

早在2011年「阿拉伯之春」席捲中東及北非各國之際，位處「中東心臟」的沙特王室已是如坐針氈，生怕推翻專制政權的抗議示威浪潮波及自身。當其時，沙特境內通脹高企，有近七成人無瓦遮頭，年輕人普遍找不到適合的工作，女性則近乎被剝奪工作機會，底層人民的不滿早已是暗流湧動，只不過缺乏政治渠道表達，才得以維繫表面的平靜。

面對隨時燎原的民間怒火，前國王阿卜杜勒（Abdullah bin Abdulaziz）立刻做了歷代沙特王室都會做的事—派錢施恩。他拿出國家年度預算的約85%、即1,300億美元（約10,090億港元），分給所有不滿或可能不滿的社會各階層，以作安撫。其中，有約2,500億沙特里亞爾（Riyal）（約5,170億港元）留給了宗教界、軍隊、學生和失業人士，另外一半則用來興建國民住宅。

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上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《《2030願景》發布五周年 沙特能否擺脫「資源詛咒」？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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