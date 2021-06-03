撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-06-03 16:00

近期A股走勢可算是揚眉吐氣。儘管上周五（5月28日）大盤出現小幅回調，但滬指前四個交易日實現四連陽。截至上周五收盤，上證指數報收3,600.78點，跌0.22%，守3,600點；深證成指跌0.3%，報收14,852.88點；創業板指數收3,232.29點，漲0.19%。在股指回調的背景下，市場熱度依然不減，兩市成交量突破萬億元大關，達到10,161億元（人民幣．下同），連續四天超過9,000億元。

上周，滬指在前四個交易日實現四連陽，市場情緒逐漸升溫。

市場情緒隨着股指上漲逐漸升溫，樂觀看好的聲音也愈來愈多，個別券商已經喊出滬指4,000點「不是夢」，不過，上周五的回調也讓市場稍顯冷靜。

上周二，內地多家券商漲停。（視覺中國／資料圖片）

券商帶動市場回暖

上周，A股三大股指漲幅均超過3%，其中，創業板指漲幅達到3.82%，滬指漲幅也超過114點。而市場關注度最高，也是表現最突出的板塊，當屬券商。根據中信一級行業分類，上周以券商為主體的非銀行金融板塊漲幅達到6.17%，位居所有行業之首。

特別是上周二（5月25日），A股全天高開高走，三大股指午後發力，全線上揚。當日收盤，三大股指漲幅均超過2%，滬指更是創七個月以來最大單日升幅，收於3,581.34點，為上周亮眼表現奠定基礎。板塊方面，銀行、券商、保險紛紛大漲，中信建投、中金公司等多家券商漲停，券商指數漲幅近5%。

券商的強勢也讓「A股可能會考慮延長交易時間、引入T+0交易機制」和「下調印花稅」等市場傳言再次出現。但其實，券商上漲的根本原因還是要回歸到自身業績和估值上。

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《「牛市旗手」引領 A股再挑戰4000點》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

267期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】保釣運動50年 香港人還愛國嗎？

死因庭案件積壓 法院行政宜改革

【治港新勢力．三】泛民低潮期： 蓄力調整還是「自然流失」？

由汽車蔓延至手機、電腦、家電 全球晶片荒的沉痛教訓

搶電視觀眾爭奪話語權 沙特土耳其掀中東「劇」鬥