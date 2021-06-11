撰文： 李美 最後更新日期： 2021-06-11 21:00

必先澄清，迪士尼最新出品《黑白魔后》（Cruella），既無皇后亦無公主，香港版的電影命名也許有點穿鑿附會。本片邀得兩大影后——愛瑪史東（Emma Stone）與愛瑪湯遜（Emma Thompson）同場飆戲，觀乎二人精湛的演出，甚有機會獲得頒獎禮提名甚至贏得獎項。

《黑白魔后》並非迪士尼經典《101斑點狗》的「補白」，而是事隔數十年後的「後置前傳」。（電影劇照）

計算精準的迪士尼在《黑白魔后》盡現駕馭娛樂大片的功架。本片既以時尚掛帥，固然少不了美輪美奐的服飾，連帶場景佈置也十分壯麗。除此以外，緊湊的剪接、激情的配樂，到峰迴路轉的劇情，以至驚險的特技場面，電影一概應有盡有，目不暇給，反正可沒頭沒腦地輕鬆歡度兩小時。

電影交代主角的雙重人格，前半段集中於乖巧的艾絲黛拉（Estella），帶出其「成魔之路」，細述她如何蛻變為後半段邪氣的庫伊拉（Cruella）——這套路其實跟《小丑》同出一轍。本片可說是時代產物，最顯見的定位乃女性獨當一面，由主角庫伊拉（愛瑪史東飾）到她的對手赫爾曼男爵夫人Baroness（愛瑪湯遜飾）皆然，當中非但沒有安排「王子」角色，所有男角亦只有輔助的份兒。可惜，《黑白魔后》的劇本未盡如人意，戲中不少粗疏犯駁部份，難自圓其說。難道觀看荷里活出品都不宜用腦？（節錄）

計算精準的迪士尼在《黑白魔后》盡現駕馭娛樂大片的功架。（電影劇照）

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《《黑白魔后》兩大影后炫技 「成魔之路」解謎》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

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