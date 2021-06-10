撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-06-10 15:04

為準備本周末在英國舉行的G7峰會，七國財長於上周五、周六（6月4日、5日）在倫敦聚首，最終就全球企業稅改革達成共識，提案獲各國領袖同意後，最快預計會在7月送至於意大利威尼斯舉行的G20財長會議討論，並在本年10月前再由經濟合作暨發展組織（OECD）引領相關談判的135國作出最後決定。由於美國總統拜登上任後的積極推動，這個讓各國能更有效向美國各大科技巨頭徵稅的提案，料將敲響巨企避稅時代的喪鐘。

全球避稅問題嚴重

此番全球企業稅改革有兩大支柱，分別針對企業稅率為零或極低的避稅天堂，以及如今以無形資產為經營關鍵的科技巨企。第一個支柱就是訂出15%的全球最低企業稅率，趕絕諸如百慕達、英屬處女群島（BVI）等零稅率天堂，以及稅率定於12.5%的歐盟避稅勝地愛爾蘭。

第二個支柱則是對「全球跨國巨企」（具體門檻未定）在地徵稅，即以其收入來源地而非利潤入賬地作徵稅基礎，使企業無法透過將知識產權授權費「左手交右手」的方式去迴避稅負。根據G7的共識，對於淨利率超過10%的企業，各國將對其全球利潤的20%徵稅。

英屬處女群島（BVI）是全球數一數二的「避稅天堂」。（資料圖片）

根據反逃稅非牟利組織稅務正義網絡（Tax Justice Network）的數字，企業逃稅使全球各國每年少收高達2,500億美元的稅項。一項2018年的研究亦指出，跨國企業的海外利潤有40%都被轉到低稅率國家。此等情況除了讓不少國家不能向在其國內經營的跨國企業徵稅外，對地下經濟蓬勃、政府收入較依賴企業稅的發展中國家打擊尤甚—在2017年，企業稅佔非洲國家政府收入的19%，而在OECD國家中，此比例則為9%。

由於新時代科技巨企坐擁無形資產為主，轉移利潤避稅變得更為容易，它們就成為了近十年來跨國避稅問題的焦點所在……

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《G7共推企業稅改 跨國巨企避稅時代將盡》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

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