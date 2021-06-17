香港需要一個怎樣的特首？｜石中堅

撰文： 石中堅 最後更新日期： 2021-06-17 16:43

近日滿城風雨，似是為明年3月特首選舉揭開序幕，各路人馬之間出現各式各樣的交鋒、駁火、明爭暗鬥。競爭固然有其良性效果，但在經歷了兩年政局不穩、滿目瘡痍的香港，此時此刻最需要的並不是唇槍舌劍或花言巧語，而是從事實中驗證的真理。管治香港是一門藝術，也需要一種道德責任感。究竟2022年的香港要選出一個什麼樣的特首，才能讓香港放下過去多年的虛耗內鬥，重上正軌？

我們不希望以具體或推測中的候選人為對象來回答此問題，而是追本溯源，先弄清楚底線及立場問題—何人來做、什麼人應該做特首，其他次要的路線問題屆時自然能迎刃而解。香港沒可能繼續故步自封，擎着本土至上的旗幟，懷緬港英過去，而忽略自己國家的國情、需要及對香港的期望。

香港需要一個能團結絕大多數港人的特首，將港人及香港引導入一個能配合及支持國家發展的空間。（資料圖片／梁鵬威攝）

同時，若一味說自以為中央「很想聽到」的話，在不必要的地方及議題上投機投誠而不去務實治港，只會是一種卑劣的「高級黑」，把國家及中央當成自身管治無能的藉口及擋箭牌。今時今日，香港需要一個能團結絕大多數港人的特首，將港人及香港引導入一個能配合及支持國家發展的空間。這樣的特首需要符合以下數個條件：

一、具我將無我的決心及 化干戈為玉帛的政治手段

二、具深層次的國家觀 以國家大局視野看香港發展

三、願意說人話、待人謙虛 懂化解矛盾、修補撕裂

香港如今有不少燃眉之急，不能再等，也不能再拖。若要看到希望，必須先行改革。改革是一個集體過程，必須由有政治承擔的領袖去推動。

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上文節錄自第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《香港需要一個怎樣的特首？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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