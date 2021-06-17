撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-06-17 21:07

上周五（6月11日），納斯達克指數升0.35%，報14,069.42點；標準普爾500指數升0.19%，報4,247.44點，收盤創歷史新高；道瓊斯工業平均指數升0.04%，報34,479.6點。在超出預期的通脹數據出爐後，美股連續兩個交易日小幅上漲，市場似乎已經相信了美國聯儲局（Fed）的說法—通脹只是暫時的，不需要擔心，但事實真是這樣嗎？

上周四（6月10日），美國公布了市場高度關注的消費者物價指數（CPI）。美國5月CPI同比升5%，創2008年8月以來新高，預期升4.7%，前值升4.2%。

CPI是衡量美國經濟的重磅經濟數據，和就業數據一起構成了聯儲局制定貨幣政策的核心參考指標。從目前的數據來看，美國就業正在改善，通脹走高，聯儲局縮減購債的時機變得愈來愈撲朔迷離。

5月美國二手車和卡車價格環比增長7.3%。（新華社）

通脹真的來了

美國勞工部數據顯示，5月美國CPI環比上漲0.6%，通脹壓力從4月開始陡然增加。而剔除能源和食品價格的核心CPI同比增長3.8%，同樣超出市場預期的3.5%，增速創1992年6月以來新高。

從分解數據來看，5月美國二手汽車和卡車價格環比增長7.3%，為當月通脹攀升的主要推手。此外，當月食品價格環比上漲0.4%，同比上漲2.2%；但能源價格環比整體持平，同比上漲28.5%；商品價格同比上漲6.5%，創1982年以來最高增速；服務價格也在大幅增長，同比增長2.9%。

儘管美國通脹數據上行，但其走勢似乎正在印證聯儲局之前的說法—通脹上漲是暫時性的因素。這也是市場普遍預計聯儲局不會在幾天後召開的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上作出政策調整的原因。

從金融市場在通脹數據公布後的反應來看，很多投資機構似乎已經放棄了和聯儲局「對賭」……

上文刊登於第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《通脹上行預期平穩落地 美股疑慮絲毫不減》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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