撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-06-23 21:30

不知是否因為中文片名改得生疏，很多朋友說看到《狂舞紐約》並沒意識到這就是紅透百老匯的音樂劇《In The Heights》。它是百老匯音樂才子林曼紐．米蘭達（Lin-Manuel Miranda）的成名作，可以說沒有《In The Heights》就沒有夢幻音樂劇《漢密爾頓》（Hamilton），後者顯然為他帶來載入史冊般的人氣。 將《狂舞紐約》搬上大銀幕是歌舞片的大事件，電影版找來《我的超豪男友》、《舞出真我》等電影的導演朱浩偉執導，這個組合確實新鮮。

電影的歌舞場面賞心悅目，有百老匯音樂才子林曼紐．米蘭達（Lin-Manuel Miranda）坐鎮，品質一定有保證。（電影劇照）

電影的故事主線與舞台劇版本大致相同，講述住在紐約華盛頓高地（Washington Heights）的拉丁裔移民如何生活，猶以一次大停電作時間主線，梳理這些移民住客的心態。多明尼加裔的Usnavi是本片男主角，他在高地經營雜貨便利商店，希望回去重建父親當年經營的酒吧。波多黎各裔的Nina成績優異，考入史丹福大學，卻因為在校園受到排擠而倍感挫折。為期數天的大停電讓他們重新審視自己的內心，作出人生的重大決定。

《狂舞紐約》的戲劇核心是紐約貧民區的仕紳化及移民的身份認同議題。這兩個主題互相作用，也恰巧對香港觀眾來講都不陌生。在華盛頓高地居住的拉丁裔多數是二代和三代移民，他們與社區聯繫緊密，對故鄉與美國之間的情感和認同各不相同，也拉扯着他們的人生目標。

故國風景優美，未被資本侵蝕，可是溫飽卻難保證。在二代三代移民心中，回到故鄉意味着生活的倒退。可是與此同時，美國並未完全從文化和社群心態上接受這些移民，他們在美國生活要承受很大壓力，很多權益也得不到保障。

這些年輕人在社區中遇到類似背景的人，他們熟悉父輩的母語，保留很多習俗，同時也對地理上的故鄉沒有切實感情，這樣的人際關係形成一股紐帶，影響着他們的身份認同。這些年輕人潛意識默認自己是美國人，他們要爭取的是身為美國人的基本權利。他們的口號都是將美國政府默認為自己的政府才去發聲。

在此語境下，高地社區即是一種象徵。中南美洲的故鄉是素未謀面的同胞，美國大都市則代表着當地人的生活方式。所謂「去國懷鄉」，早已不再是移民們的困境，或者說，變成了一種幻象。《狂舞紐約》所講的正是這種與時俱進的話題。

原作者Quiara Alegría Hudes是考上耶魯大學的波多黎各裔高材生，想必經歷過很多與身份有關的體驗。所幸瑕不掩瑜，《狂舞紐約》還算是既讓人思考，又讓人享受的一部電影。聽聞這部電影在紐約的移民群體內有些爭議，這恐怕要在紐約移民社區生活過的人才能體會。即便是諸如深色皮膚角色缺失這種爭議，也遠遠比中文世界超前太多了……（節錄）

電影中的移民後代在曼哈頓上城的社區遇到許多類似背景的人，他們熟悉父輩的母語，保留很多習俗，同時卻對地理上的故鄉沒有切實的感情，身份認同一直是他們的心結。（電影劇照）

上文刊登於第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《《狂舞紐約》夢幻歌舞下的現實議題》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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