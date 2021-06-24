手作．二｜由購買到動手製作　工作坊帶起體驗式消費

撰文： 董秀生 最後更新日期： 2021-06-24 14:16

手作銷售訴諸一種不是人有我有的文化，不講究名牌，較注重個性化。而人們喜歡手作，除了會選購手作產品外，也希望自己參與製作，得出的作品，令人覺得別具意義。網上有一些手作教學平台，如肉丁網、Skillshare等；還有社群平台，如Pinterest，都可以從中學習製作。值得一提的是，坊間的手作坊更帶動體驗式消費的熱潮，消費再不限於購買產品，也可以是購買體驗。顧客花數個小時，由零開始，進行深度工藝體驗，最後心滿意足地把屬於自己的手作帶回家，體驗創作的樂趣。

承接上文：手作．一｜興趣化成生意 產業鏈漸成形

有些手作人會在自己的工作室或共享空間開辦手作坊，市集中有手作坊，銷售手作的店舖也會闢出地方開班。有些店舖更以經營手作坊為主打，讓學員自製產品，同時出售部份手作人的作品。更有一些專門集中不同手作坊的中心，提供各式各樣的課程。有些學校或團體也會開辦手作坊，邀請手作人傳授技藝。

手工編織工作坊。（受訪者提供）

阿霖在工作室開辦手作坊，成為他的一大收入來源。Kenny的店舖也開辦各式手作坊，由不同手作人傳授技藝。不過這種店舖中的手作坊旨在讓人認識手作，培養興趣，從而形成一種氛圍，實際上店舖不怎麼能從中賺錢。

手作坊實是行業營運的一大支柱，也是促進手作人和公眾溝通交流的平台，顧客從中對手作人和他們的工藝有所認識，會進一步留意他們的產品，又或介紹給親朋好友，成為未來的潛在客戶。

紮染工作坊。（受訪者提供）

對於手作人來說，能從事他們喜愛的工作已十分難得。不過，這卻不是一個容易賺錢的行當。以阿霖為例，他自2015年開始做紮染，至今都未達到收支平衡，只是因之前時裝店賺到一筆錢，可以維持生活。現時社會開始比較富裕，不少年輕人衣食無憂，不急於掙錢養家，也較有本錢從事自己喜愛的工作，加入手作人的行列。即使不能像阿霖一樣全職工作，也會以兼職的形式滿足自己。

那麼，這個行業都是不賺錢的嗎？「那倒不一定。只不過，較難賺大錢。」Kenny說。香港沒有有關手作人收入的統計，不過，手作人收入不豐厚，可說舉世皆然。例如，根據英國工藝局（Crafts Council）的報告，在英國，2019年各行業收入中位數為30,350英磅（約33萬港元），但手作人收入大多都少於30,000英磅（約32.6萬港元），就算在大師級的手作人中，也只有16%盈利超過30,000英磅。

（節錄）

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《興趣化成生意 產業鏈漸成形 手作之魅》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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