撰文： 黃伯農 最後更新日期： 2021-06-28 16:04

警務處國安處處長蔡展鵬早前涉嫌光顧的無牌按摩店，有四人被控管理賣淫場所、經營沒有有效經營牌照的按摩院等六項罪名。警方有組織罪案及三合會調查科早前完成初步調查，表示暫時看不到蔡展鵬有違法、違規或不道德行為。然而，有大律師指，雖然光顧無牌按摩店並非違法，但作為執法人員，若然蔡展鵬事前已知道該按摩店屬無牌經營，他可能已觸犯法例，而律政司的判斷將具決定性。

由於警方仍在進行內部調查，本文將從過往類似案例探討蔡展鵬案的不同之處，再以古代歐亞現實主義戰略傳統探討香港落實國家安全面臨的現實主義挑戰。

回歸以來，警隊接二連三爆出高級警官被捕入獄或輕生案件。2003年，前高級警司冼錦華被指接受奢侈消遣和免費召妓服務，涉公職人員行為失當，遭廉政公署拘控，被判入獄三年，是當年被法庭定罪的最高級華人警官；2005年，前總警司馮建民被廉署調查，指他涉及洗黑錢案；雖然他從未被拘捕起訴，但最後墮樓輕生。2013年，前灣仔分區指揮官黃冠豪被揭發曾於無酒牌的火鍋店貪圖數千元飲食折扣和約值一千多元的洋酒，被法院裁定公職人員行為失當罪成而入獄；2017年，前警司吳偉漢被廉署拘捕，發現他收取非法賣淫會所的賄款，被控串謀使公職人員接受利益罪而被判監。

警務處處長鄧炳強5月12日會見傳媒，交代蔡展鵬捲光顧無牌按摩店醜聞。（余俊亮攝）

其實，以上案件有幾個共通之處。首先，犯事者均為了金錢利益、飲食及奢侈享受和性等人性弱點而墮法網；第二，反映警方高層有人因工作需要而不斷遊走於法律之外，卻一直被試探是否與犯罪份子勾結；第三，廉署作為第三者所扮演的調查和起訴角色明顯，或可避免因警方內部調查所構成的潛在限制。

但因為蔡展鵬案影響到警隊國安處形象和已涉及國安要員，警方未必想廉署高調介入，而盡力進行內部調查。而當律政司考慮如何定斷蔡展鵬案時，除了會考慮先前案例之外，也會因涉及國家安全的現實主義考慮而低調處理案件。

筆者認為，諸如光顧無牌賣淫場所的人性弱點，容易被外部勢力利用和策反，北京和港府長遠需為在港國安人員制訂行為標準。蔡展鵬案因此突顯一個核心問題：究竟香港的國安工作人員需具備什麼樣的現實主義觀念框架去看待自己的工作和國家安全？

上文節錄自第270期《香港01》周報（2021年6月21日）《蔡展鵬事件惹反思 維護國家安全的現實主義挑戰》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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