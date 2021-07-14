隨着近年中國崛起，中美關係開始惡化，然而，若美國鷹派堅持敵對的態度，無異於重演冷戰的歷史，必將破壞美國前白宮國家安全顧問基辛格訪華以來建立的中美關係及得來不易的世界和平。適逢7月9日是基辛格訪華五十周年，尤其值得大家細味從前，重溫這段中美破冰的歷史，從而學習前人的外交手腕，或許可以有所得益，以應付當前的危機。



冷戰時期，中國和蘇聯本同屬共產陣營，但兩國於六十年代開始決裂，給予美國可乘之機，以圖「聯中抗蘇」。與此同時，中國也亟欲走上國際舞台，擺脫孤立的狀態。由是，中美破冰對雙方來說都是求之不得。這個道理在今日看來，似是簡單易明，但所謂當局者迷，在當時的世界，正是眾聲喧嘩，並不是每個人都能看懂這盤棋局。基辛格的思想在當時主張陣營對壘的美國可謂別樹一格，他主張平衡均勢，與中國化敵為友以抗衡蘇聯的戰略於焉產生。

基辛格（左）與毛澤東（右）及周恩來（中）會面的情形。（Wikimedia Commons）

《基辛格秘密訪華五十載 別樹一格的勢力平衡戰略觀》一文中介紹了基辛格的思想背景，比照當今世界與冷戰時期的局勢，從而提醒美國重新適應如何在國際間找尋勢力平衡。

詳細分析請閱讀第273期《香港01》電子周報（2021年7月12日）《基辛格秘密訪華五十載 別樹一格的勢力平衡戰略觀》。請按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。