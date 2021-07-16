美法院駁回Facebook反壟斷訴訟　只因法例太過時？

去年12月，聯邦貿易委員會（FTC）、美國46個州連同關島及華盛頓哥倫比亞特區的檢察長分別入禀法院，指控社交媒體Facebook壟斷市場。事隔半年，哥倫比亞特區地方法院於上月28日裁定，FTC未有提供足夠證據證明Facebook壟斷市場，因此駁回其訴訟；而對於48名檢察長的入稟，法官James E. Boasberg更是完全駁回訴訟。



裁決公布當日，Facebook股價大漲超過4%，上周更一度創下358.79美元的歷史新高，令Facebook首次加入「萬億俱樂部」。

Facebook近年斥巨資收購多個社交平台，2016年又在美國總統大選中成為俄羅斯的政治宣傳渠道，受到美國政界高度重視；除此之外，Facebook的諸多問題已眾所周知，諸如在劍橋分析公司（​Cambridge Analytica）醜聞中侵害了用戶的數據私隱；或在平台上管理內容不力，助長了歧視、仇恨、極端言論或假消息的散播，例如有份促成緬甸羅興亞人遭受迫害或美國國會山莊衝擊事件等，卻又同時被保守派人士批評它政治滅聲。

Facebook廣被視為巨頭是一回事，要證明它壟斷又是另一回事。（美聯社）

FTC指，Facebook出現這些問題，原因在於它已經壟斷了社交媒體，影響力過於龐大，在缺乏競爭對手下，消費者別無他選，逃不出其社交媒體王國，令它得以為所欲為。然而，法院為什麼仍指壟斷證據不足，判決的依據是什麼？是次判決又留了什麼空間讓監管機構扳回一城？

詳細分析請閱讀第273期《香港01》電子周報（2021年7月12日）《反壟斷攻防戰Facebook先勝一仗 上世紀的劍難斬今天科技巨頭》。請按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。