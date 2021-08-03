港隊在東京奧運穩奪至少一金兩銀，全城喝采。獎牌除了證明個人運動技術高超，更能凝聚民心，提升香港在世界的形象。香港跟隨世界各地趨向精英化的運動政策，集中發展優勢項目。然而，不少體育界別中人提醒體育精英化切忌過分，以免顧此失彼，或令運動員心態扭曲，只為留住資源而競賽。



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香港男子劍擊代表張家朗在東京奧運寫下港隊歷史佳績，成為自1996年以來，首名香港運動員奪得奧運金牌。（路透社）

近年陸續有退役或年資較深的現役運動員質疑資助政策令精英運動培訓愈趨功利。三年前，退役港隊空手道搏擊運動員張均樂在受訪時坦言，體育項目教練會盡力訓練最有機會奪標的運動員，以維持項目資助，但高強度訓練容易傷害運動員身體，有隊員甚至反過來因為受傷而要退賽。

張均樂不是唯一一位對此不滿的人。日前，2009年東亞運港隊足球隊前鋒、去年退役的陳肇麒在祝賀港隊東京奧運佳績之餘，勸告政府勿「有獎牌先資助，冇獎牌就冇資助」。

九年間，石偉雄經歷了高低起伏。（余俊亮攝）

但要數到最深感受的，或許是今屆港隊體操唯一代表石偉雄。他在2018年雅加達亞運說出賽有壓力，「因為體操要留在體院，要先攞牌，才可以留在精英項目」，最終他奪得金牌。今屆奧運他被視為奪標熱門，但最後失手而且排名第12。他和整個體操隊必須在其他大賽許勝不許敗，否則項目就有降級的危機……

詳細內容請閱讀第276期《香港01》電子周報（2021年8月2日）《體育精英化過猶不及 資助模式忌短視近利》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。