南京疫情｜管理失當致變種病毒大爆發 市政府仲慶功係咩玩法？

南京祿口機場管理失當，被Delta變種病毒株通過中國國際航空俄羅斯航班CA910「攻陷」，其後更有擴散迹象，導致新冠肺炎疫情在中國大陸「死灰復燃」，蔓延多地。



截至目前，除江蘇省（尤其是南京、揚州）外，安徽、湖南、湖北、山東、遼寧、北京、內蒙古、廣東甚至澳門等多個省級行政區均已出現關聯病例。疫情大爆發的關鍵，是未能立即進行封鎖，導致迅速擴散。

南京疫情的源頭為俄羅斯入境航班，圖為南京祿口機場。（資料圖片／新華社）

這一波疫情亦打亂了各地已恢復正常的生活節奏，重新回到2020年初的防控狀態。尤其是河南鄭州，在水災結束後又面臨新冠疫情侵襲。目前，當地疫情防控形勢仍屬嚴峻，鄭州市新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室發布通告加強疫情防控，相關措施包括全市居民小區實行閉環管理等。

剛剛遭遇7·20暴雨的河南鄭州又因為疫情惡化而陷入封閉管理狀態。（資料圖片／新華社）

正在此危急存忙之秋，《南京日報》在微博忽然刊發了一份中共南京市委組織部下發的通知，對玄武區孝陵衛康定里社區黨委等30家中共基層黨組織在抗擊祿口機場疫情中的表現予以表彰。儘管消息隨後被刪除，卻已引起民眾眾怒。到底南京市政府「底氣」何在？

詳細內容請閱讀第277期《香港01》電子周報（2021年8月9日）《Delta變種病毒大蔓延 南京低調「慶功」為哪般》及《變種病毒波及至少17省份 鄭州實行社區閉環管理》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。