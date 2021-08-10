「中國巴菲特」抄底騰訊 精神鴉片論不足畏？

近期，對於遊戲業監管的憂慮引發投資人拋售中國遊戲企業，遊戲一哥騰訊控股（0700）受影響最大，市值蒸發4,000多億港元，不僅股價自今年2月的高點已回調逾四成，其市值也被阿里巴巴（9988）趕超。從騰訊過去兩周的巨大成交量可以看出，市場分歧頗大，對遊戲行業監管的憂慮是一大因素，反壟斷靴子尚未落地也是重要原因，但考慮到騰訊在社交媒體和投資業務上的長期穩健表現，恐怕也不用太過悲觀。



《經濟參考報》上周二（8月3日）發表文章，嚴詞斥責網絡遊戲是「精神鴉片」、「電子毒品」，並點名批評騰訊旗下的「王者榮耀」，即使這篇報道隨後被刪除，亦引發軒然大波。事後，深圳市委直屬報章《深圳商報》上周四（8月5日）深夜刊文，不點名批評《經濟參考報》的報道，呼籲要「謹防媒體干擾股市」。

騰訊旗下的《王者榮耀》是《經濟參考報》在報道中的重點批評對象。（視覺中國）

事實上，在連續大跌之後，騰訊的長期價值也被部份國際投資機構看好，美資大行高盛就認為騰訊當下已是「超跌」狀態，內地傳奇投資人段永平也繼2018年之後再度進場抄底。對於遊戲行業，段永平也頗有心得，到底是什麼樣的投資邏輯，使得段永平要對騰訊「愈跌愈買」？

詳細內容請閱讀第277期《香港01》電子周報（2021年8月9日）《精神鴉片論不足畏 「中國巴菲特」抄底騰訊》及《官媒斥網遊如精神鴉片後刪文 深圳商報籲「謹防媒體干擾股市」》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。