中美科技巨頭押注元宇宙　互聯網革命蓄勢待發

過去一年，愈來愈多人在討論「元宇宙」（Metaverse）——一個源自上世紀末科幻小說，且聽起來頗為抽象的概念。「元宇宙是一個與真實世界互相連結、多人共享的虛擬世界，有真實的設計、實體經濟。你有一個化身，這個化身屬於你，或就是你本身，可能具有你的真實頭像，或是一個代表角色。在那個立體而非平面的世界，你可以和朋友廝混，互相溝通，展開時光旅行，或者以光速前往某個遙遠之地。」美國半導體公司英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳如此描述元宇宙。



上月底，Facebook行政總裁朱克伯格在接受科技媒體The Verge的訪問時也給出了他的解釋：「你可以將元宇宙視為一個具體化的互聯網，你不但能夠查看內容，還可以置身其中。而且你會感覺到跟其他人在一起，能夠擁有有別於在平面應用程式或網頁上的體驗。」朱克伯格甚至揚言，若做得好的話，Facebook將用五年或七年轉型為元宇宙公司。

Facebook近年積極部署研發VR和AR技術，公司目前約有一萬名員工從事相關工作，朱克伯格更強調，VR和AR對於Facebook作為社交媒體別具意義。（Getty Images）

當然，對元宇宙概念趨之若鶩的遠不止英偉達和Facebook。早在今年3月，遊戲公司Roblox在美上市，受到市場熱捧，市值一度突破500億美元，被稱為「元宇宙第一股」。除此之外，《要塞英雄》（Fortnite）遊戲開發商Epic Game、蘋果（Apple）、騰訊、字節跳動，甚至華為等巨頭也在以各種方式快速切入元宇宙賽道，積極佈局。

到底元宇宙是否真的如這些科技公司所想象，代表了互聯網的未來，並將顛覆人類生活？而要實現真正的元宇宙，還有哪些技術難關需要破解？

詳細分析請閱讀第277期《香港01》電子周報（2021年8月9日）《五年內轉型「元宇宙」公司 Facebook在盤算什麼》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。