香港運動員｜體育政策須突破樽頸 訂立明確KPI能否解決問題？

香港代表隊在剛過去的東京奧運會中取得一金兩銀三銅的破紀錄佳績，獎牌數等同以往歷屆奧運總和的兩倍，全港歡騰。特首林鄭月娥上周二（8月10日），林鄭出席行政會議前，公布一系列支援體育措施，包括加快擴建體育學院設施、照顧全職運動員的求學需要、推動體育專業化和產業化等。她強調，政府推動體育發展絕非「三分鐘熱度」。

作為有志推動體育發展的政府，必須進一步思考的問題是，到底香港過往在體育推廣上，出現了什麼「樽頸位」？



「精英化、普及化、盛事化」的政策目標已持續近二十年，今屆奧運成績可見「精英化」初見實質成果。可是，若希望延續佳績甚至更上一層樓，則必須要努力做到「普及化」。可是，「普及化」在香港一直未見成效，連數據亦欠缺，要做到全民普及運動，可否由系統化收集數據開始？

港超聯隨時只剩下六隊角逐，連開季都成問題。（李澤彤攝）

此外，以香港足球發賽為例，港超聯發展至今七年卻依舊「搞唔起」，今年更只剩六隊，連開季也成問題。香港能否參考英國的「足球互通」，參與中國足球聯賽，好帶動香港足球發展？正如港足門將葉鴻輝所言，政府過往在足球方面投放不少資源，但最終未必能直接惠及球員。如何監察資源是否用得其所、如何開拓新資源、以突破思維處理現時樽頸，才是政府未來需要正視的問題。針對這個問題，若訂立明確的關鍵績效指標（KPI），是否解決方法？

詳細內容請閱讀第278期《香港01》電子周報（2021年8月16日）《體育政策須突破樽頸》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。